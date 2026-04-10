Patricia Armendáriz, diputada de Morena, ha reconocido que la población percibe más corrupción ahora que en periodos anteriores.

E incluso, Patricia Armendáriz afirmó haber llevado al consejo de Morena preocupaciones por casos escandalosos de corrupción dentro de la 4T que deben detenerse.

“Lo que dice la gente es que la corrupción está peor que antes, no he hecho ningún estudio pero soy miembro del Consejo Nacional de morena y es un punto en el que hay que poner sobre la mesa.” Patricia Armendáriz

“La población percibe más corrupción ahora que en gobiernos anteriores”: Patricia Armendáriz

La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, admitió que la población percibe más corrupción ahora que en gobiernos anteriores.

Es por eso que Armendáriz lanzó una alerta interna al llevar al Consejo Consultivo Nacional de Morena su preocupación por “casos escandalosos” que, según ella, deben frenarse de inmediato.

En un video que circula en redes, la legisladora Armendáriz reconoció abiertamente el descontento ciudadano, pues “la población afirma que hay más corrupción que antes”.

Acto seguido, detalló que ya expuso estas inquietudes ante el consejo nacional del partido de Morena, insistiendo en la necesidad de detener prácticas corruptas dentro de la llamada Cuarta Transformación.

“Yo nací en una clase privilegiada donde se le dice criada a la sirvienta. Si un señor llega y le da más privilegios a la criada, yo me siento invadida”. Patricia Armendáriz

Como era de esperarse, esta declaración de Patricia Armendáriz, ha causado revuelo en redes sociales, donde usuarios la interpretan como un dardo contra políticas de apoyo a sectores populares impulsadas por la 4T.

Además, se ha señalado que la admisión de Armendáriz sobre la corrupción dentro del partido de izquierda, contrasta con la narrativa oficial de Morena.

Pues cabe recordar que Morena que ha posicionado la lucha anticorrupción como uno de sus principales ejes; muchos señalan que este tipo de reconocimientos internos podrían reflejar crecientes tensiones al interior del movimiento de cara a futuros procesos electorales.