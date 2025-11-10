El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) bajo si dirigente Luisa María Alcalde ha presentado como nuevo miembro del Consejo Consultivo de Morena a Felipe Rodríguez Aguirre.

Pero ¿quién es Felipe Rodríguez Aguirre? Acá te contamos lo que sabemos del nuevo miembro del Consejo Consultivo de Morena.

¿Quién es Felipe Rodríguez Aguirre, miembro del Consejo Consultivo de Morena?

Felipe Rodríguez Aguirre es un líder social de izquierda que nació el 16 de marzo de 1957 en La Piedad, Michoacán.

Al miembro del Consejo Consultivo de Morena, Felipe Rodríguez Aguirre se le conoce principalmente por ser líder magisterial, fundador de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ).

¿Quién es Felipe Rodríguez Aguirre? Miembro de Consejo Consultivo de Morena (Facebook Felipe Rodríguez Aguirre)

¿Qué edad tiene Felipe Rodríguez Aguirre?

Felipe Rodríguez Aguirre tiene 68 años de edad.

¿Quién es la pareja de Felipe Rodríguez Aguirre, miembro del Consejo Consultivo de Morena?

Se desconoce si Felipe Rodríguez Aguirre, miembro del Consejo Consultivo de Morena tiene actualmente pareja.

Anteriormente, Felipe Rodríguez Aguirre estuvo casado con Elizabeth Nava Hernández, ex candidata a la alcaldía de Nezahualcóyotl, quién murió en mayo de 2021.

¿Qué signo zodiacal es Felipe Rodríguez Aguirre?

El signo zodiacal al que pertenece Felipe Rodríguez Aguirre es el de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Felipe Rodríguez Aguirre, miembro del Consejo Consultivo de Morena?

No se conoce la información de cuántos hijos tiene Felipe Rodríguez Aguirre, miembro del Consejo Consultivo de Morena.

¿Qué estudió Felipe Rodríguez Aguirre?

Según información pública, Felipe Rodríguez Aguirre cuenta con los estudios de:

Estudios en Educación Media Básica por la Normal Superior de Chalco.

Licenciatura en Educación Primaria en la Normal Superior de Chalco.

Pasante de la Licenciatura de Medicina por la UNAM.

Diplomado en Metodología de la Educación.

¿En qué ha trabajado Felipe Rodríguez Aguirre, miembro del Consejo Consultivo de Morena?

Felipe Rodríguez Aguirre, miembro del Consejo Consultivo de Morena tiene una amplia trayectoria política, pues ha laborado como

Dirigente Nacional del UPREZ.

Secretario general del CEE del PRD en el Estado de México.

Consejero Nacional del PRD.

Secretario de Asuntos Municipales del PRD.

Miembro Fundador del Movimiento Democrático Magisterial.

Miembro Fundador de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata.

Militanre en la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas OIT-LM.

Dirigente Nacional de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, Conamup.

Activista Estudiantil en el CCH Oriente.

Presidente del CEM del PRD en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México.

Participó en la creación de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, Conamup.

Dirigente Regional en la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas OIR-LM.

Miembro de la Coordinadora de Escuelas Democráticas.

Miembro del Frente Popular Mexiquense.

Miembro del Frente Social Mexiquense.

Miembro de la Coordinadora para la Defensa de la Educación Pública.

Director de la Secundaria José Revueltas de Ciudad Nezahualcóyotl

Profesor de la Preparatoria Oficial 82 de Ciudad Nezahualcóyotl

Felipe Rodríguez Aguirre se integra como miembro de Consejo Consultivo de Morena

La dirige Luisa María Alcalde de Morena presentó a los 11 integrantes para el nuevo Consejo Consultivo de Morena, en el que Felipe Rodríguez Aguirre se integra junto a:

Dichos nuevos miembros del Consejo Consultivo de Morena serán quien “ayudará a ir definiendo el presente y el futuro de nuestro Movimiento”, precisó Luisa María Alcalde.

“Será guía para la toma de decisiones no sólo de la dirigencia, también de la militancia y las autoridades emanadas de Morena”. Luisa María Alcalde