El político y antropólogo, Héctor Díaz-Polanco, fue anunciado por Luisa María Alcalde como miembro del Consejo Consultivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero ¿quién es?
Te contamos sobre Héctor Díaz-Polanco con los siguientes datos:
¿Quién es Héctor Díaz-Polanco?
Héctor Díaz-Polanco es un político, académico y exdiputado en México, pese a que nació en República Dominicana porque es nacionalizado mexicano.
El ahora miembro del Consejo Consultivo de Morena, fue Presidente del Congreso de la Ciudad de México y ha sido participante en el sector académico como profesor investigador.
Estos han sido algunos de los premios que Héctor Díaz-Polanco ha recibido:
- Premio Internacional de Ensayo
- Premio Casas de las Américas
- Premio Libertador al Pensamiento Crítico
- Premio Internacional Fernando Ortiz
- Premio Ángel Palerm
Héctor Díaz-Polanco también ha sido conferencista y ha participado en eventos científicos a nivel Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Asimismo, ha sido consultor en temas de pueblos indígenas colaborando para el Acuerdo de San Andrés, proveniente de las negociaciones de “Derechos y cultura indígena” con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
¿Qué edad tiene Héctor Díaz-Polanco?
Héctor Díaz-Polanco tiene 81 años de edad, pero se desconoce su fecha exacta de nacimiento salvo que fue en 1944.
¿Quién es la esposa de Héctor Díaz-Polanco?
Se desconoce si Héctor Díaz-Polanco tiene esposa.
¿Qué signo zodiacal es Héctor Díaz-Polanco?
Se desconoce el signo zodiacal de Héctor Díaz-Polanco, pues se desconoce su fecha exacta de nacimiento.
¿Cuántos hijos tiene Héctor Díaz-Polanco?
Se desconoce si Héctor Díaz-Polanco tiene hijos.
¿Qué estudió Héctor Díaz-Polanco?
Héctor Díaz-Polanco estudió antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sociología por el Colegio de México, pero sus cédulas no se encuentran en la SEP.
¿En qué ha trabajado Héctor Díaz-Polanco?
Los trabajos que Héctor Díaz-Polanco ha tenido como servidor público son:
- Titular del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en CDMX
- Diputado
- Presidente del Congreso de la Ciudad de México
Por otra parte, ha sido profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS).
Asimismo, ha sido Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Héctor Díaz-Polanco también trabajó como maestro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
Por otra parte, Héctor Díaz-Polanco es escritor de 23 libros y 70 en colaboración.
Héctor Díaz-Polanco se une como miembro al Consejo Consultivo de Morena
El político Héctor Díaz-Polanco fue anunciado por Morena como miembro del Consejo Consultivo en la parte de Pensamiento Crítico, La Academia y Las Ciencias Sociales.
Por medio de conferencia el 8 de noviembre Morena anunció que Héctor Díaz-Polanco nuevamente formará parte de su consejo, luego de que el exdiputado ha formado parte de su bancada.
Según argumentos de Morena, los miembros de Consejo Consultivo fueron elegidos por su objetivo a la transformación, además de que están de acuerdo en cumplir las reglas de Morena como el no mentir.
Héctor Díaz-Polanco trabajó en 2008 en el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo con Andrés Manuel López Obrador hasta el 2014 que Morena se fundó.
El académico es uno de los miembros del Consejo Consultivo de Morena que repiten, siendo desde el 2012 que forma parte de.