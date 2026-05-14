El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que se endurecerán los operativos contra Uber y DiDi con apoyo de la Guardia Nacional.

“La Guardia Nacional se encuentra realizando en el AICM las funciones y atribuciones que le confiere la ley aplicable. Por lo anterior, en los próximos días se incorporarán más elementos para fortalecer los operativos”. AICM

Además del ingreso de más elementos de la Guardia Nacional, el AICM señaló que se instalarán oficinas para el pago de multas, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus funciones.

AICM endurece operativos contra Uber y DiDi con apoyo de la Guardia Nacional (Especial)

AICM rehabilitará bahías para los taxis por aplicación

Luego de las movilizaciones anunciadas el 12 de mayo por taxistas en el AICM, el Grupo Aeroportuario Marina informó que se llevó a cabo una reunión entre autoridades e inconformes.

Con la finalidad de mejorar la movilidad de taxis en el AICM, se anunció la rehabilitación de bahías de ascenso y descenso en áreas adyacentes a las Terminales 1 y 2.

Esto, con el propósito de brindar a los pasajeros una opción alterna y segura para abordar servicios de transporte que no tienen autorización para acceder a la zona federal.

En un comunicado, el AICM explicó que esto permitirá a los pasajeros elegir libremente otras opciones de transporte en espacios bien iluminados, seguros y cercanos a las terminales aéreas.

Taxis del AICM (Camila Ayala Benabib)

AICM aclara que no puede intervenir en iniciativas del Congreso

En cuanto a las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión relacionadas con el transporte federal, el AICM reiteró que no cuenta con facultades ni atribuciones para intervenir en las decisiones del Poder Legislativo.

“Esta Entidad se limita a realizar funciones relacionadas con la administración y operación del AICM” AICM

Adicionalmente, elementos de tránsito de la CDMX también apoyarán en la gestión de la carga vehicular en las vialidades aledañas al AICM, así como personal de Protección Federal, encargado de funciones de vigilancia.