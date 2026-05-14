Diego Luna recibió una ovación de 5 minutos en Cannes por Ceniza en la boca, su nueva película.

La 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes en su segunda jornada contó con el regreso de Diego Luna como director de Ashes.

Ovacionan por 5 minutos a Diego Luna en Cannes por Ceniza en la boca

Diego Luna presentó su nuevo largometraje de ficción, Ceniza en la boca, dentro de la sección “Proyecciones Especiales” del festival de Cannes 2026.

La película, basada en la novela homónima de la escritora Navarro, se llevó una ovación de 5 minutos.

Diego Luna recibe ovación de 5 minutos en Cannes por Ceniza en la boca (Captura de video)

Durante los aplausos, Diego Luna se fundió en un abrazo con su amigo Gael García y el director Alfonso Cuarón.

En el evento también estuvieron presentes las protagonistas de la película, Adriana Paz y Anna Diaz.

Ceniza en la boca (Ashes) se centra en Lucila, una joven que viaja con su hermano menor a España para reencontrarse con su madre Isabel, quien emigró en busca de un futuro mejor.

Al llegar a Madrid, los protagonistas encuentra una ciudad hostil que le recuerda sus orígenes.

Ceniza en la boca, película de Diego Luna (Especial)

En la presentación de Ceniza en la boca en Cannes, Diego Luna dedicó la película a sus hijos e indicó que esta trata de “ausencias”.

Además de que puntualizó que para él es un recordatorio del padre que no quiere ser.

“La cinta de trata de lo que hacemos y, sobre todo, de lo que dejamos de hacer, aseguró.

Por el momento, la nueva película de Diego Luna no tiene fecha de estreno en cines comerciales.

No obstante, se reveló que Netflix adquirió los derechos de distribución de la cinta, por lo que podría verse pronto.