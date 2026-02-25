La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su reforma electoral con un cambio clave: la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En lugar del PREP, los cómputos distritales iniciarían la misma noche de la jornada electoral, reduciendo costos y fortaleciendo la certeza en los resultados.

La iniciativa de reforma electoral, expuesta el 25 de febrero de 2026 en Palacio Nacional junto a Pablo Gómez y Rosa Icela Rodríguez, forma parte de los 10 puntos y 4 ejes de la propuesta que también contempla la desaparición de listas plurinominales y ajustes en la integración del Congreso.

¿Por qué se elimina el PREP en la reforma electoral?, esto explica Sheinbaum

Ante el planteamiento de eliminar el PREP, Claudia Sheinbaum explicó que, en lugar de mantener este programa, se podría iniciar el conteo distrital desde la noche del domingo electoral.

De acuerdo con la mandataria, no existe necesidad de esperar hasta el miércoles para comenzar el cómputo distrital, como ocurre actualmente.

Con el nuevo esquema, los consejos distritales podrían arrancar el conteo de votos de inmediato al cerrar las casillas.

“No tiene por qué no empezarse ya el conteo distrital. Si se inicia la noche del domingo, al día siguiente se tendrían resultados de la mayoría de los distritos (...) No vemos la necesidad de que haya PREP; directamente el conteo distrital disminuye recursos y da certeza” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum agregó que, en caso de existir solicitudes durante el propio cómputo distrital, las urnas podrían abrirse conforme a lo que marca la ley, como sucede actualmente.

Además, puntualizó que esta propuesta surgió durante los foros de discusión organizados por la comisión presidencial, y no formaba parte del planteamiento original.

Según la presidenta, la eliminación del PREP permitiría reducir costos operativos y fortalecer la certeza electoral.

Sobre la reducción de costos de las elecciones, Pablo Gómez subrayó la importancia de racionalizar el gasto público en materia política electoral, considerando que el sistema actual de México es uno de los más caros del mundo.

¿Qué es el PREP y cómo funciona?

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE es un sistema que permite difundir, en tiempo real y a través de internet, los resultados preliminares de la elección la misma noche de la jornada electoral.

El PREP no realiza el conteo directo de votos. Su función consiste en capturar y publicar la información asentada por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo, las cuales son recibidas en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

De acuerdo con el INE, el objetivo del PREP es ofrecer información oportuna a la ciudadanía para dar transparencia al proceso electoral, aunque los resultados oficiales se determinan posteriormente en los cómputos distritales.