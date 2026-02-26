Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, detalló que eliminar el PREP, sistema que provee resultados preliminares en las elecciones, dará mayor certeza en los comicios y disminuirá costos.

En entrevista con López-Dóriga, Luisa Alcalde defendió la eliminación del PREP y aseguró que, iniciar los cómputos distritales de las elecciones antes, generará mayor certeza y confianza.

Luisa Alcalde defiende eliminación del PREP para disminuir costos y dar mayor certeza en elecciones

Este jueves 26 de febrero, Luisa Alcalde detalló que los procesos electorales de México cuestan millones de pesos del presupuesto público, por lo que es necesario disminuir costos.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Una de las medidas que propone la reforma electoral para abaratar los procesos, es la eliminación del PREP, punto clave que Luisa Alcalde defendió, garantizando que habrá mayor certeza.

Luisa Alcalde detalló que, eliminar al PREP para iniciar inmediatamente los cómputos distritales, generará más confianza en las elecciones, pues ya no serán resultados preliminares, sino que serán los reales.

Pese a que no aclaró cómo es que se haría la reducción de presupuesto al eliminar el PREP, Luisa Alcalde reiteró en diversas ocasiones que esta acción es necesaria en la reforma electoral.

La dirigente de Morena, Luisa Alcalde, señaló que siempre se buscará reformar para mejorar y la iniciativa en cuestión buscaría que el dinero público se utilice de la mejor manera.

Luisa Alcalde puntualiza por qué las elecciones cuestan tanto

Durante en la entrevista con López-Dóriga, Luisa Alcalde puntualizó por qué las que las elecciones cuestan tanto, y, una de ellas, sería el PREP. Otros procesos que encarecen elos procesos electorales serían:

Duplicidad de funciones en el INE y los OPLEs

Consejeros ganan más que la presidenta

PREP

Dietas desproporcionales a diputados locales y regidores entre los estados

Presupuestos de partidos

Luisa Alcalde destacó que cualquier reducción de recursos en las elecciones, deben fortalecer al modelo democrático en México.