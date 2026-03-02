Para este lunes 2 de marzo se espera que la reforma electoral sea enviada a la Cámara de Diputados; antes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo hará una revisión final.

“Hoy en la tarde se envía, voy a darle la última revisada más tarde y ya se envía el día de hoy” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque la presidenta Sheinbaum no reveló en qué parte de la reforma electoral haría dicha revisión final, sí defendió la esencia de la misma en:

Reducir los costos de las elecciones en México

Eliminar las listas de los partidos de los legisladores plurinominales y que estos sea elegidos por voto popular

Morena apoya la reforma electoral de Sheinbaum pero los otros partidos no

De acuerdo con un reporte de La Jornada, solo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apoyará la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que los otros partidos aliados y de oposición no.

Cabe recordar que partidos aliados a Morena como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mostraron su desacuerdo por el tema de la eliminación de las listas de los partidos políticos e incluso entraron a una mesa de diálogo, de la cuál no se obtuvo un consenso.

Pese a las diferencias, hoy 2 de marzo se presentará la iniciativa de reforma electoral esta tarde en la Cámara de Diputados.

Por lo que se espera que esta después pueda ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados, pero justo en la votación se notará la alianza o los desacuerdos en los partidos.



















