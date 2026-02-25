La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de reforma electoral que busca transformar de fondo al Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con Pablo Gómez, la reforma electoral plantea racionalizar el gasto público, combatir la “hipertrofia” administrativa y reforzar la fiscalización para evitar la infiltración criminal en la política.

Entre los puntos centrales de la reforma electoral al INE destacan:

La creación de órganos temporales para organizar elecciones

La fiscalización en tiempo real de partidos y candidatos

El etiquetado obligatorio de contenidos generados con inteligencia artificial

La representación proporcional de mexicanos en el exterior

Pablo Gómez: Reforma electoral dice adiós a la “hipertrofia” administrativa

Uno de los pilares de esta reorganización es el combate a lo que la iniciativa denomina la “hipertrofia” de los organismos electorales, detalló Pablo Gómez.

Actualmente, México cuenta con uno de los sistemas electorales más costosos del mundo, con un gasto total de 61,000 millones de pesos en 2024.

Para solucionar esto, se propone que el INE deje de mantener estructuras permanentes masivas y, en su lugar, cuente con órganos temporales suficientes para la organización de elecciones y consultas populares.

Asimismo, el INE se deslindaría de la elección y remoción de los consejeros de los organismos públicos locales (OPLES), devolviendo esa facultad a las entidades federativas bajo un principio de federalismo.

Reforma electoral: INE deberá realizar fiscalización exclusiva y en tiempo real

En cuanto a la vigilancia de los recursos, la reforma electoral plantea que la fiscalización sea una función exclusiva del INE, abarcando tanto el ámbito federal como el local.

No se tratará solo de revisar subsidios, sino de prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita. Para lograrlo, se implementará un sistema de información cotidiana.

Este permitirá al INE monitorear diariamente todas las operaciones financieras y las llamadas “actividades vulnerables” de partidos y candidatos, proporcionando herramientas al Estado para evitar que el crimen organizado interfiera en los procesos electorales.

Nuevas reglas de la reforma electoral al INE: IA y representación migrante

La reorganización del INE, de acuerdo a la iniciativa de reforma electoral, también contempla adaptarse a los retos tecnológicos y sociales: