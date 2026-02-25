Durante la discusión de la reforma electoral, Claudia Sheinbaum aclaró que el tema del fuero legislativo quedó fuera de las modificaciones, pese a que personalmente considera que debería eliminarse.

“Mi opinión es que debería quitarse, pero finalmente dejé también a la comisión esta decisión. No estoy de acuerdo en que exista fuero”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México explicó que la comisión presidencial encargada de la reforma electoral sostuvo un debate intenso, pero decidió mantenerlo.

Durante la conferencia mañanera del 25 de febrero de 2025, Sheinbaum señaló que conservar el fuero no significa impunidad, pues los legisladores pueden ser investigados y desaforados en caso de delito.

Además, recordó que el alcance del fuero legislativo varía según las legislaturas estatales y que México debería avanzar hacia un modelo sin fuero.

Fuero legislativo desató un debate intenso en la comisión de la reforma electoral

Claudia Sheinbaum explicó que la comisión encargada de la reforma electoral sostuvo un debate fuerte sobre el tema, pero finalmente decidió no incluir cambios.

“Mi opinión es que debería quitarse, pero finalmente dejé también a la comisión esta decisión… no estoy de acuerdo en que exista fuero”, señaló.

No obstante, la presidenta de México explicó que el fuero es un asunto complejo dentro del sistema penal mexicano, donde prevalece la presunción de inocencia y existen garantías como el derecho de amparo.

“Es muy difícil que solo por tener una denuncia en la fiscalía no participes. Cuando ya hay una orden de aprehensión y hay un amparo, pues también hay una garantía individual” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por ello, la comisión presidencial decidió no modificar el fuero legislativo en la reforma electoral, aunque Sheinbaum sugirió que podría retomarse en futuras discusiones.

Sheinbaum advirtió que el fuero puede generar situaciones problemáticas, como el caso de personas con investigaciones abiertas que buscan ser electas sin enfrentar directamente a la justicia.

“No es lo mismo que vivas en Estados Unidos, que tengas carpetas de investigación, que no quieras venir al país a enfrentar la justicia y que luego salgas electo senador o diputado plurinominal con fuero” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que la eliminación de las listas plurinominales de la reforma electoral es un antídoto al problema que plantea el fuero legislativo pues privilegia que todos los candidatos tengan que hacer campaña y buscar el voto ciudadano.

De esta manera, se busca evitar que las listas plurinominales sean un refugio para quienes no enfrentan a la ciudadanía.

“¿Quieres ser diputado? A darle la cara con la gente. ¿Quieres ser senador? A dar la cara con usted”, enfatizó.

Sheinbaum: Conservar el fuero no implica impunidad

La presidenta de México subrayó que conservar el fuero no implica impunidad. Un diputado puede ser investigado y, en caso de cometer un delito, se abre una carpeta de investigación.

“Si hay un diputado que cometió un delito y hay una denuncia, se abre una carpeta de investigación… se le puede desaforar por su diputación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además, puntualizó que una vez que termina el cargo, cualquier orden de aprehensión puede ejecutarse, lo que demuestra que el fuero no es un blindaje absoluto.

Alcance del fuero es diferente entre legislaturas estatales

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el fuero depende también de las legislaturas estatales, por lo que su alcance varía según la entidad.

En su visión, México debería avanzar hacia un modelo sin fuero, como ocurre en otros países.