La Cámara de Diputados recibió este miércoles 4 de febrero la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, cinco días después de que la presidenta presentó la iniciativa en su conferencia matutina.
Tras su llegada a la Cámara de Diputados, la reforma electoral será discutida para su aprobación. El decálogo de la reforma electoral es:
- Nueva elección de la representación proporcional
- Reducción del gasto electoral
- Mayor fiscalización de recursos
- Voto en el extranjero
- Regulación de tiempos en radio y televisión
- Regulación de Inteligencia Artificial en campañas
- Cambios en los cómputos distritales
- Impulso a la democracia participativa
- No nepotismo
- No reelección
Noticia en desarrollo. En breve más información...