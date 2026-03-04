La Cámara de Diputados recibió este miércoles 4 de febrero la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, cinco días después de que la presidenta presentó la iniciativa en su conferencia matutina.

Tras su llegada a la Cámara de Diputados, la reforma electoral será discutida para su aprobación. El decálogo de la reforma electoral es:

  1. Nueva elección de la representación proporcional
  2. Reducción del gasto electoral
  3. Mayor fiscalización de recursos
  4. Voto en el extranjero
  5. Regulación de tiempos en radio y televisión
  6. Regulación de Inteligencia Artificial en campañas
  7. Cambios en los cómputos distritales
  8. Impulso a la democracia participativa
  9. No nepotismo
  10. No reelección
El posible cronograma de la reforma electoral de Sheinbaum que circula en Diputados
