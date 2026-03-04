La Cámara de Diputados recibió este miércoles 4 de febrero la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, cinco días después de que la presidenta presentó la iniciativa en su conferencia matutina.

Tras su llegada a la Cámara de Diputados, la reforma electoral será discutida para su aprobación. El decálogo de la reforma electoral es:

Nueva elección de la representación proporcional Reducción del gasto electoral Mayor fiscalización de recursos Voto en el extranjero Regulación de tiempos en radio y televisión Regulación de Inteligencia Artificial en campañas Cambios en los cómputos distritales Impulso a la democracia participativa No nepotismo No reelección

El posible cronograma de la reforma electoral de Sheinbaum que circula en Diputados (Michelle Rojas)

