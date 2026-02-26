El Instituto Nacional Electoral (INE) pone a disposición su información técnica y presupuestal para la discusión de la reforma electoral que iniciará la próxima semana en el Congreso.

A través de un comunicado, el INE adelantó que realizará un estudio exhaustivo sobre los alcances, implicaciones y eventuales complejidades de la implementación de la reforma electoral.

INE pone a disposición información técnica y presupuestal para discusión de reforma electoral

Tras la presentación de la reforma electoral, el INE señaló que cuenta con la experiencia técnica, operativa y administrativa para brindar información clara que ayude a la discusión de la iniciativa.

Por lo anterior, el INE se dijo en disposición de dar cualquier información técnica y presupuestal a los legisladores que contribuya en el análisis de la reforma electoral, presentada este 25 de febrero.

La participación del organismo en la deliberación pública se centrará en aspectos técnicos, velando por la certeza jurídica y el respeto a los principios rectores de la función electoral, como la legalidad, imparcialidad y objetividad.

Pese a que aún no se conoce el contenido de la reforma electoral, el INE busca que el Congreso cuente con datos precisos para entender cómo los cambios propuestos afectarán la operatividad del sistema democrático.

INE ofrece información técnica y presupuestal para discusión de reforma electoral (Redes sociales)