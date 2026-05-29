El concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de mayo, en horarios diferentes.

Si planeas asistir a alguna de las fechas de show de Mon Laferte en Palacio de los Deportes, a continuación te daremos los detalles de la hora de inicio y final.

Mon Laferte (Instagram/monlaferte)

¿A qué hora termina el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes el 29 y 30 de mayo?

Los días 29 y 30 de mayo, el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes iniciará a las 8:00 p.m., de acuerdo a la información de Ocesa.

Asimismo, se menciona que el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes tendrá una duración de dos horas exactas, por lo que terminaría a las 10:00 p.m.

Al no tener telonero anunciado, se espera que el concierto inicie y termine de manera puntal, lo cual sería una ventaja para los fans al momento de llegar e irse a sus casas.

No obstante, hay que tomar en cuenta posibles inconvenientes de último minuto, retrasos de la cantante esperando que se llene el inmueble o una presentación extendida.

En alguno de esos casos, el inicio podría ser a las 8:30 p.m. y el final hasta las 10:30 p.m. , que también es una buena hora.

Mon Laferte (@monlaferte / Instagram )

¿A qué hora termina el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes el 31 de mayo?

Por su parte, el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes del 31 de mayo iniciará a las 7:00 p.m., una hora antes que en las presentaciones anteriores.

En ese sentido, el concierto del día domingo terminaría a las 9:00 p.m.; temprano, tomando en cuenta los horarios de otros eventos musicales.

Igualmente es posible que haya alguna clase de retraso, iniciando alrededor de las 7:30 p.m. y terminando a las 9:30 p.m.