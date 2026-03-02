El presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo, dio a conocer el posible calendario que seguirá la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista para medios, el diputado previó que la discusión y votación de la reforma electoral se lleve a cabo el martes 24 de marzo, después de celebrar foros en la que participarán especialistas y académicos.

Reforma electoral

Reforma electoral iría a Congresos Locales en los primeros días de abril

Una vez aprobada la reforma electoral de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, la iniciativa se enviaría al Senado de la República para su análisis durante la última semana de marzo.

De manera puntual, indicó que la reforma electoral de Claudia Sheinbaum seguirá el siguiente calendario:

3 de marzo: Presidencia de la Mesa Directiva turnará la reforma electoral a las comisiones

4 de marzo: Se establecerá el rumbo de la discusión de la reforma electoral

5 al 15 de marzo: Periodo de discusión de la reforma electoral

16 de marzo: Se sube el dictamen de la reforma electoral

24 de marzo: Discusión y votación de la reforma electoral

Según explicó el diputado Víctor Hugo Lobo, el objetivo es que la reforma electoral sea enviada a los Congresos Locales durante los primeros días de abril para su revisión.

Reforma Electoral será analizada por especialistas

Sobre las discusiones previas, Víctor Hugo Lobo agregó que durante dos semanas la reforma electoral de Claudia Sheinbaum será discutida intensamente a parlamento abierto por:

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)

Especialistas y académicos en materia electoral

Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la materia