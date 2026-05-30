Usuarios han reportado este viernes 29 de mayo fallas en los servicios digitales de BBVA, Banamex y Santander, situación que generó molestias debido a que coincidió con el día de pago de quincena.

Según Downdetector, las principales fallas de BBVA, Banamex y Santander se presentan al realizar transferencias electrónicas, consultar saldos y efectuar pagos en línea.

En el caso de Banamex, los usuarios reportaron dificultades también al ingresar a la aplicación móvil, donde aparecían mensajes de error o solicitudes para reiniciar la aplicación.

Reportan fallas de BBVA, Banamex y Santander en pleno viernes de quincena (Captura de pantalla)

Reportan fallas de BBVA, Banamex y Santander en pleno viernes de quincena

Este viernes 29 de mayo, usuarios de Banamex reportaron diversas fallas en los servicios en su aplicación móvil, específicamente al momento de iniciar sesión, consultar saldos y hacer transferencias.

Las afectaciones también alcanzaron a usuarios de BBVA y Santander, quienes reportaron dificultades para realizar compras en establecimientos físicos y pagos electrónicos.

Reportan fallas de BBVA, Banamex y Santander en pleno viernes de quincena (Captura de pantalla)

En redes sociales, clientes de estos bancos señalaron que algunas transacciones eran rechazadas, mientras que otros aseguraron que los cargos tardaban en reflejarse o simplemente no podían completar sus operaciones.

La coincidencia de las fallas durante un viernes de quincena incrementó las molestias, ya que muchas personas dependían de los servicios digitales para recibir, transferir o disponer de sus recursos.

Cabe mencionar que una de las app más afectada este viernes de quincena fue la de BBVA, que ha reportado fallas desde el pasado jueves 28 de mayo. Las intermitencias se siguen reportando.