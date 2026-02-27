La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, expresó su desacuerdo con la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) incluida en la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante estas declaraciones, la mandataria federal respondió públicamente y defendió su propuesta, asegurando que existen mecanismos alternativos que permitirían conocer los resultados oficiales con mayor rapidez.

Guadalupe Taddei advierte retos sin el PREP tras reforma electoral de Sheinbaum

La presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, señaló ante medios de comunicación que la desaparición del PREP representaría un reto operativo para las autoridades electorales.

Taddei explicó que, en caso de eliminarse este mecanismo, sería necesario crear otro instrumento que permita garantizar certeza y oportunidad en la difusión de resultados preliminares tras la jornada electoral.

Sheinbaum defiende su reforma electoral ante críticas por eliminación del PREP

Desde su conferencia matutina del viernes 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, Sheinbaum respondió directamente a los señalamientos y afirmó no compartir la postura de la consejera presidenta del INE.

La mandataria sostuvo que, si el cómputo distrital inicia el mismo día de la elección, los resultados oficiales podrían conocerse con mayor rapidez, sin necesidad de esperar hasta el miércoles posterior, como ocurre actualmente.

Además, recordó que el propio INE realiza conteos rápidos la noche de la elección, mecanismo que —dijo— podría funcionar como alternativa informativa.

“No estamos de acuerdo. Si el cómputo distrital comienza a hacerse desde el primer momento, se tendrá un resultado oficial más pronto. También están los conteos rápidos que hace el propio INE” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum subrayó que la propuesta no es improvisada, sino resultado de foros ciudadanos organizados por la Comisión de Elecciones.

“No es una propuesta de ocurrencia, es una propuesta bien trabajada, bien analizada y que recoge parte de lo que opinó la ciudadanía” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Qué es el PREP del INE?

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un sistema del INE que permite conocer, en tiempo real y a través de internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral.

El PREP no realiza el conteo de votos. Su función es capturar y publicar la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo elaboradas por los funcionarios de casilla, mismas que son recibidas en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

De acuerdo con el INE, este mecanismo brinda transparencia y certeza al difundir oportunamente los resultados preliminares, aunque no tienen carácter definitivo.