Barry Pollack, abogado principal de Nicolás Maduro, acusó a EU de haber bloqueado su licencia de la OFAC, lo que impide que el Gobierno de Venezuela pueda pagar sus servicios de defensa.

“El abogado necesitaría obtener una licencia de la OFAC para representar al señor Maduro y recibir el pago de honorarios y costos asociados con esa representación” Barry Pollack,

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, el abogado de Maduro denunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro está “interfiriendo” en el derecho a la defensa de su cliente.

Según el abogado, las leyes venezolanas establecen que el gobierno de ese país debe cubrir los gastos de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, pues siguen siendo considerados jefe de Estado y primera dama pese a su detención.

Trasladan a Nicolás Maduro y esposa a tribunal federal de Nueva York (Especial)

Barry Pollack acusa a EU de interferir en el derecho a la defensa de Maduro

En la misma carta, el abogado de Maduro señaló que la OFAC, encargada de las sanciones de EU a Venezuela, concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa el permiso de cobrar fondos de Caracas.

Sin embargo, solo tres horas después, la licencia fue suspendida sin explicación y Barry Pollack no pudo cobrar ese fondo.

“En consecuencia, al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa del Sr. Maduro, la OFAC está interfiriendo con la capacidad del Sr. Maduro” dijo.

“Y, por lo tanto, con su derecho, según la Sexta Enmienda, a contar con un abogado de su elección”, agregó Barry Pollack en la carta fechada el 20 de febrero.

Sobre este punto, Barry Pollack recordó que, para que el Gobierno de Venezuela pueda pagar los honorarios de la defensa legal, se requiere una licencia de la OFAC debido a que Venezuela continúa bajo sanciones impuestas por EU.