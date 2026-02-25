La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y prohibir campañas con bots en redes sociales durante los procesos electorales en México.

La iniciativa fue presentada por la propia mandataria junto con Pablo Gómez, encargado de la Comisión Presidencial, y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.

Entre los puntos centrales destaca que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría nuevas atribuciones para retirar de manera inmediata contenidos digitales que violen la normativa electoral.

¿Qué propone la reforma electoral sobre la Inteligencia Artificial y redes sociales?

Ante el creciente papel de la IA en la creación de contenidos digitales, la iniciativa busca establecer reglas claras para evitar manipulación, desinformación y campañas negras durante los procesos electorales.

De acuerdo con Pablo Gómez, en los últimos ocho años se ha respetado “como nunca antes la libertad de difusión de ideas y opiniones por cualquier medio”.

Sin embargo, señaló que el concepto de “propaganda política” permite delimitar responsabilidades sin afectar el ejercicio informativo y editorial de los medios de comunicación.

La reforma electoral propone:

Prohibir campañas impulsadas con bots calumniosos o engañosos

Hacer obligatorio el etiquetado de contenidos creados con Inteligencia Artificial

Regular el uso de herramientas tecnológicas en propaganda electoral

Facultar al INE para retirar campañas digitales irregulares de forma inmediata

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que actualmente es posible detectar campañas artificiales en redes sociales, por lo que el INE podría ordenar que “se baje esta campaña de inmediato” cuando se trate de estrategias pagadas o manipuladas que no reflejen el sentir ciudadano.

El objetivo, dijo, es que las redes sociales representen auténticamente la opinión pública y no sean utilizadas para campañas financiadas de manera opaca.

Los 10 puntos clave de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum

Además de la regulación de la IA y los bots, la iniciativa contempla diez ejes principales: