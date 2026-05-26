PSG vs Arsenal se enfrentan en la final de la Champions League 2026. El pronóstico es 2-1 a favor del equipo francés. Conoce las posibles alineaciones del partido.
PSG vs Arsenal: Pronóstico de la final de la Champions League 2026
El pronóstico es 2-1 a favor del equipo PSG ante Arsenal en la final de la Champions League 2026.
Pronóstico: PSG 2-1 Arsenal.
PSG vs Arsenal: Posibles alineaciones de la final de la Champions League 2026
Las posibles alineaciones de PSG vs Arsenal serán las siguientes en la final de la Champions League 2026.
PSG
- Portero: Safonov
- Defensas: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes
- Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves
- Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia
Arsenal
- Portero: Raya
- Defensas: White, Gabriel, Saliba r Hincapié
- Mediocampistas: Rice, Ødegaard y Zubimendi
- Delanteros: Saka, Gyökeres y Martinelli
PSG vs Arsenal: A qué hora y dónde ver la final de la Champions League 2026
PSG vs Arsenal se enfrentan a las 10 horas el sábado 30 de mayo en la final de la Champions League 2026. Transmite TNT Sports y HBO Max.
- Partido: PSG vs Arsenal
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Fase: Final
- Torneo: Champions League
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Puskas Arena
- Transmisión: TNT Sports, HBO Max y Fox One
¿Cómo quedaron PSG y Arsenal en las semifinales de la Champions League 2026?
PSG venció 6-5 en el marcador global al Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League 2026, para acercarse a la final del torneo.
Arsenal, por su parte, derrotó 2-1 al Atlético de Madrid para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la UEFA.
Ambos equipos de Europa buscarán llevarse el título de la Champions League 2026.