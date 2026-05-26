PSG vs Arsenal se enfrentan en la final de la Champions League 2026. El pronóstico es 2-1 a favor del equipo francés. Conoce las posibles alineaciones del partido.

PSG vs Arsenal: Pronóstico de la final de la Champions League 2026

El pronóstico es 2-1 a favor del equipo PSG ante Arsenal en la final de la Champions League 2026.

Pronóstico: PSG 2-1 Arsenal.

PSG vs Arsenal: Posibles alineaciones de la final de la Champions League 2026

Las posibles alineaciones de PSG vs Arsenal serán las siguientes en la final de la Champions League 2026.

PSG

  • Portero: Safonov
  • Defensas: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes
  • Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves
  • Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Arsenal

  • Portero: Raya
  • Defensas: White, Gabriel, Saliba r Hincapié
  • Mediocampistas: Rice, Ødegaard y Zubimendi
  • Delanteros: Saka, Gyökeres y Martinelli
PSG vs Arsenal: ¿Cuándo y dónde ver la final de la Champions League 2026?
PSG vs Arsenal: Pronóstico y posibles alineaciones la final de la Champions League 2026. (quinto partido)

PSG vs Arsenal: A qué hora y dónde ver la final de la Champions League 2026

PSG vs Arsenal se enfrentan a las 10 horas el sábado 30 de mayo en la final de la Champions League 2026. Transmite TNT Sports y HBO Max.

  • Partido: PSG vs Arsenal
  • Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
  • Fase: Final
  • Torneo: Champions League
  • Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Puskas Arena
  • Transmisión: TNT Sports, HBO Max y Fox One

¿Cómo quedaron PSG y Arsenal en las semifinales de la Champions League 2026?

PSG venció 6-5 en el marcador global al Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League 2026, para acercarse a la final del torneo.

Arsenal, por su parte, derrotó 2-1 al Atlético de Madrid para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la UEFA.

Ambos equipos de Europa buscarán llevarse el título de la Champions League 2026.