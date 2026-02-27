Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), destacó que eliminar el mecanismo del PREP podría afectar la confianza ciudadana en las elecciones.

Taddei afirma que eliminar PREP afectaría la confianza y certeza ciudadana

Guadalupe Taddei reiteró que México no puede quedarse sin información de las casillas el día de la elección, pues medios, actores políticos y más consultan el avance a través del PREP.

“Lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral”. Guadalupe Taddei, presidenta del INE

La consejera del INE comentó que el debate no debería estar en eliminar o no el PREP, sino centrarse en qué mecanismo de información se implementará para garantizar la confianza en los procesos electorales.

Asimismo, Guadalupe Taddei dijo que el INE siempre ha estado comprometido en entregar información sobre el avance de las elecciones el mismo día, por lo que esto debería mantenerse.

“No es ‘¿desaparece el PREP, aparece el PREP?’. La pregunta es: ¿qué es lo que vamos a ofrecer? El INE siempre va a estar comprometido con entregar a la población información el mismo día”. Guadalupe Taddei, presidenta del INE

Guadalupe Taddei destacó que el INE está obligado a dar información sobre el avance de las elecciones, pero esperará a leer la propuesta para saber qué mecanismos se podrían implementar si desaparece el PREP.