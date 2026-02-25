La propuesta de reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se basa en 10 puntos y 4 ejes importantes aunque se mantiene la representación proporcional hay modificaciones.

De acuerdo con la misma presidenta de México, desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 25 de febrero de 2026 en su propuesta de reforma electoral se van a eliminar las listas de los partidos para la elección plurinominal a petición de la ciudadanía.

Aclaró que la fórmula se mantiene pero se busca que todos los candidatos vayan a conseguir el voto en territorio.

“Se eliminan lista de partidos para elección plurinomial así como están ahora (...) todo tienen que ir a conseguir el voto a territorio” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Los 10 puntos de la reforma electoral consisten en:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión, con 500 diputados todos por votación directa; reducción de senadores a 96 Reducción del gasto en elecciones y del Instituto Nacional Electoral (INE) Mayor fiscalización para impedir ingresos del crimen organizado; se prohíben las aportaciones en efectivo Mayor representación del voto en el extranjero; se facilita la diputación migrante para los mexicanos residentes en el extranjero Reducción de tiempos de televisión y radio Regulación del uso de Inteligencia Artificial y bots Cómputos distritales al término de la jornada electoral Ampliación de la democracia participativa a estados y municipios y voto electrónico No nepotismo; los cargos de elección populares no pueden ser heredados a familiares, conyugues, hijos, etcétera No reelección; se prohíbe la reelección consecutiva

Sheinbaum asegura que como presidenta está obligada a enviar reforma electoral

En defensa del contenido de la reforma electoral, la presidenta Sheinbaum asegura que por el compromiso que tiene con el pueblo de México está obligada a presentar esta iniciativa.

“Yo como presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas sino estaría negando nuestro origen, lo que somos. Estoy obligada a hacerlo para mí es un asuntos de principios que no cuesten tanto de las elecciones, que no haya estas lista de cupulas de partidos, eso no lo quiere la gente, entonces estoy obligada a enviarlo" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además la presidenta de México, negó que con esta reforma se le vaya a quitar la autonomía al INE. Sostuvo que su reforma es “algo muy racional”.