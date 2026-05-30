El Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, confirmó que se detectó un acceso no autorizado al programa social La Escuela es Nuestra, que forma parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encabezada por Mario Delgado.

No se trata de un hackeo o una vulneración a la plataforma de los Programas del Bienestar, aclara mediante un comunicado publicado en redes sociales en referencia a que este rumor comenzó a circular este viernes 29 de mayo.

Se ingresó sin autorización, con credencial de usuarios y contraseñas comprometidas a algunos Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) del programa La Escuela es Nuestra, los cuales están integrados por madres y padres de alumnos asignados por la asamblea.

Gracias a que se activaron los protocolos de ciberseguridad, se identificó y se frenó la vulnerabilidad, por lo que se impidió la extracción de información sensible de distintas instituciones educativas que forman parte del CEAP.

Aunque no se detalla el tipo de información que quedó expuesta, hay sospechas de:

Nombres

CURP

Domicilios

Contactos telefónicos

Ante esto, las cuentas que accedieron sin autorización ya fueron bloqueadas.

Confirman hackeó a la programa La Escuela es Nuestra (@azucenau / X)

La Escuela es Nuestra refuerza su seguridad

En coordinación con la Secretaría del Bienestar, la CEAP lleva a cabo un monitoreo y una revisión integral al sistema de La Escuela es Nuestra.

Así como se implementarán nuevos controles para fortalecer la seguridad y evitar futuros hackeos.

Como complemento, el comité de La Escuela es Nuestra, hizo algunas recomendaciones: