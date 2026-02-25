La reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum busca transformar de raíz la forma en que se eligen diputados y senadores en México, poniendo fin al sistema de listas plurinominales.

“Todos tienen que ir a territorio a buscar el voto. Los que van de manera directa y los que van por representación proporcional, pero ya no hay listas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la Cámara de Diputados se mantienen los 500 escaños, pero los partidos deberán postular candidatos en distritos y competir directamente por el voto.

En el Senado, la representación proporcional desaparece, quedando únicamente los legisladores de mayoría y primera minoría.

De acuerdo con la presidenta de México los objetivos de la reforma electoral son fortalecer la legitimidad y la representación territorial.

Reforma electoral en Cámara de Diputados: representación proporcional con voto directo

En la Cámara de Diputados se mantienen los 500 escaños: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Sin embargo, la diferencia clave es que los candidatos plurinominales ya no podrán acceder a una curul únicamente por estar en las listas de sus partidos.

“Todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto. Nadie puede quedarse en su plaza tranquilo, esperando ser el número uno de la lista pluri” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La fórmula de asignación proporcional no cambia, pero los partidos deberán postular a sus candidatos en distritos, y los escaños plurinominales se otorgarán a quienes obtengan los mejores resultados sin ganar directamente.

Además, ocho de esos lugares estarán reservados para mexicanos en el exterior.

Reforma electoral en el Senado, adiós definitivo a las listas

En el caso del Senado, la reforma elimina por completo la representación proporcional.

Se conservarán únicamente los dos senadores de mayoría y el de primera minoría por cada entidad.

“¿Quieres ser senador? Busca el voto popular”, enfatizó Sheinbaum, subrayando que la cámara alta debe seguir siendo un espacio de representación territorial. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum siempre ha estado en contra de las listas de plurinominales

La presidenta de México recordó que ella misma rechazó ser candidata plurinominal en 2012, pese a que se le ofreció encabezar una lista.

“Siempre estuve en contra de las listas plurias”, dijo, insistiendo en que la ciudadanía demanda que sus representantes enfrenten las urnas.