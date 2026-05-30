Jesús Ricardo Puente es un empresario señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto integrante de una red de empresas investigadas por huachicol y lavado de dinero.

Su nombre cobró notoriedad nacional tras ser detenido en Nuevo León durante operativos relacionados con una investigación federal sobre una presunta estructura empresarial denominada Los Petrofactureros.

De acuerdo con la FGR, Jesús Ricardo Puente estaría vinculado a una red de más de 40 empresas que presuntamente simulaban actividades logísticas, energéticas y de transporte para operar en el mercado de combustibles sin infraestructura real.

¿Quién es Jesús Ricardo Puente?

Jesús Ricardo Puente es un empresario mexicano que fue identificado por la FGR como presunto integrante de una red empresarial investigada por delitos relacionados con hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Su nombre se hizo público tras una serie de cateos realizados en Nuevo León dentro de una investigación federal sobre huachicol fiscal.

Detención de Jesús Ricardo Puente (FGR)

¿Cuántos años tiene Jesús Ricardo Puente?

Hasta el momento, no existe información pública confirmada sobre la edad o fecha de nacimiento de Jesús Ricardo Puente.

¿Quién es la esposa de Jesús Ricardo Puente?

No hay datos públicos disponibles sobre la vida personal o estado civil de Jesús Ricardo Puente.

¿Quiénes son los hijos de Jesús Ricardo Puente?

No existen registros públicos ampliamente difundidos sobre hijos o familia directa de Jesús Ricardo Puente.

¿Qué estudió Jesús Ricardo Puente?

No se han difundido detalles sobre la formación académica o trayectoria profesional de Jesús Ricardo Puente.

¿En qué ha trabajado Jesús Ricardo Puente?

La información pública disponible identifica a Jesús Ricardo Puente como empresario.

Detienen a Jesús Ricardo Puente por caso de huachicol en Nuevo León

La FGR detuvo en Nuevo León a Jesús Ricardo Puente, señalado como presunto integrante de una estructura empresarial vinculada con operaciones relacionadas al huachicol.

La captura ocurrió durante cateos realizados en inmuebles de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, donde también fueron asegurados vehículos, maquinaria y documentación.

De acuerdo con la FGR, Puente estaría relacionado con Los Petrofactureros, una red integrada por más de 40 empresas presuntamente utilizadas para simular actividades logísticas, energéticas y de transporte.

Durante los operativos fueron decomisados 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, contenedores, inmuebles y diversos bienes que forman parte de las investigaciones federales.

Las autoridades señalaron que la indagatoria mantiene vínculos con el caso del buque Challenge Procyon, asegurado en 2025 con un cargamento de 10 millones de litros de combustible.