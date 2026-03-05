Tras la llegada a la Cámara de Diputados de la propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum, el senador Ricardo Anaya estableció una postura firma en contra de la iniciativa.

“En el PAN nuestra postura es ir absolutamente en contra” Ricardo Anaya

Así lo advirtió el ex candidato presidencial al acusar que la propuesta no se incluye ningún apartado sobre sanciones a los los partidos políticos que reciban dinero del crimen organizado.

Ante ello, el legislador federal adelantó que no solo él va a votar en contra de la iniciativa de reforma electoral, sino que sostuvo, todo el Partido Acción Nacional (PAN) compartirá la postura.

Ricardo Anaya se lanza contra la reforma electoral

Al confirmarse que la propuesta de reforma electoral no buscará castigar el financiamiento del crimen organizado a partidos políticos, Ricardo Anaya se lanzó en contra de la iniciativa.

Abordado por medios de comunicación, el senador criticó que Morena no esté dispuesto a aplicar la sanción máxima, que sería la pérdida de registro, a los partidos que incurran en dicha actividad.

"Esa era nuestra exigencia, no lo cumplieron, no vamos a apoyar bajo ninguna circunstancia esta farsa de reforma que no atiende el problema central" Ricardo Anaya

Asimismo, Ricardo Anaya dijo que una reforma electoral tendría que centrarse en solucionar problemas existentes en la democracia, pero dijo, la iniciativa presidencial no persigue ese objetivo.

En especial porque sostuvo, el tema del narco involucrándose en elecciones sí es un grave problema para la democracia mexicana que se debe corregir, pero no se incluyó en la propuesta.

