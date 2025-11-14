El gobierno federal confirmó que la etapa de reconstrucción en los estados afectados por las lluvias arrancará en el mes de diciembre.

Asimismo, reveló la inversión y número de familias que se beneficiarán con esta reconstrucción.

Reconstrucción en los 5 estados afectados por lluvias iniciará en diciembre

En seguimiento a los trabajos de atención que se realizan por las lluvias torrenciales que se registraron a lo largo de octubre, el gobierno federal reiteró será en diciembre que inicie la reconstrucción en los estados afectados.

En la publicación que el gobierno de México compartió en sus redes sociales, se resalta que para avanzar con la etapa de reconstrucción, se contará con una partida presupuestal de 7 mil 426 millones de pesos.

Con dichos recursos se va a brindar apoyo al total de las 104 mil familias que resultaron damnificados debido a las lluvias torrenciales en 5 entidades del centro del país:

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Hidalgo

Querétaro

Al ahondar en los detalles relacionados con los trabajos que se pondrán en marcha durante la etapa de reconstrucción, el gobierno federal refirió en su mensaje que se las acciones se enfocarán en la infraestructura:

Viviendas

Caminos

Sistemas de agua potable

Drenaje

Etapa de reconstrucción tras lluvias iniciará en diciembre (@GobiernoMX/X)

Lluvias de octubre provocaron pérdidas y daños en 5 estados

Cabe destacar que entre el 7 y el 11 de octubre de 2025 se registraron lluvias torrenciales en las zonas de la Sierra Norte de Puebla y la Huasteca de Hidalgo y Veracruz que provocaron severos daños y pérdidas en 5 estados del país:

En Veracruz:

37 muertos

6 desaparecidos

42 mil viviendas afectadas, 2 mil 300 con pérdida total

2 mil 100 locales dañados

Infraestructura hidráulica colapsada en Poza Rica y Papantla

En Puebla:

23 muertos

1 desaparecido

28 mil viviendas dañadas, 4 mil 500 con pérdida total

Deslaves en carreteras serranas

Cultivos de café y maíz afectados

En Hidalgo:

22 muertos

9 desaparecidos

21 mil viviendas afectadas, 3 mil 800 con pérdida total

Sistemas de agua potable y drenaje destruidos

Caminos rurales bloqueados por deslaves

En Querétaro:

1 muerto

8 mil viviendas dañadas, 600 con pérdida total

Afectaciones en infraestructura básica y comercios locales

En San Luis Potosí:

5 mil 417 viviendas afectadas, 1,102 con pérdida total

Caminos rurales destruidos

Pequeños productores con pérdidas agrícolas