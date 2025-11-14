El gobierno federal confirmó que la etapa de reconstrucción en los estados afectados por las lluvias arrancará en el mes de diciembre.
Asimismo, reveló la inversión y número de familias que se beneficiarán con esta reconstrucción.
Reconstrucción en los 5 estados afectados por lluvias iniciará en diciembre
En seguimiento a los trabajos de atención que se realizan por las lluvias torrenciales que se registraron a lo largo de octubre, el gobierno federal reiteró será en diciembre que inicie la reconstrucción en los estados afectados.
En la publicación que el gobierno de México compartió en sus redes sociales, se resalta que para avanzar con la etapa de reconstrucción, se contará con una partida presupuestal de 7 mil 426 millones de pesos.
Con dichos recursos se va a brindar apoyo al total de las 104 mil familias que resultaron damnificados debido a las lluvias torrenciales en 5 entidades del centro del país:
- Veracruz
- Puebla
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Querétaro
Al ahondar en los detalles relacionados con los trabajos que se pondrán en marcha durante la etapa de reconstrucción, el gobierno federal refirió en su mensaje que se las acciones se enfocarán en la infraestructura:
- Viviendas
- Caminos
- Sistemas de agua potable
- Drenaje
Lluvias de octubre provocaron pérdidas y daños en 5 estados
Cabe destacar que entre el 7 y el 11 de octubre de 2025 se registraron lluvias torrenciales en las zonas de la Sierra Norte de Puebla y la Huasteca de Hidalgo y Veracruz que provocaron severos daños y pérdidas en 5 estados del país:
En Veracruz:
- 37 muertos
- 6 desaparecidos
- 42 mil viviendas afectadas, 2 mil 300 con pérdida total
- 2 mil 100 locales dañados
- Infraestructura hidráulica colapsada en Poza Rica y Papantla
En Puebla:
- 23 muertos
- 1 desaparecido
- 28 mil viviendas dañadas, 4 mil 500 con pérdida total
- Deslaves en carreteras serranas
- Cultivos de café y maíz afectados
En Hidalgo:
- 22 muertos
- 9 desaparecidos
- 21 mil viviendas afectadas, 3 mil 800 con pérdida total
- Sistemas de agua potable y drenaje destruidos
- Caminos rurales bloqueados por deslaves
En Querétaro:
- 1 muerto
- 8 mil viviendas dañadas, 600 con pérdida total
- Afectaciones en infraestructura básica y comercios locales
En San Luis Potosí:
- 5 mil 417 viviendas afectadas, 1,102 con pérdida total
- Caminos rurales destruidos
- Pequeños productores con pérdidas agrícolas