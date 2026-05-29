La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de un millón de litros de combustible ilegal o huachicol en Cadereyta, Nuevo León.

Los trabajos de inteligencia y el operativo incluyeron la identificación de un predio en Cadereyta, Nuevo León y estuvieron coordinados por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) de la Fiscalía General de la Republicanismo (FGR).

Además de la FGR, en el operativo de decomiso participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Guardia Nacional (GN).

FGR reporta aseguramiento de gran predio para huachicol sin detenidos

El domicilio ubicado en el libramiento Alfonso Martínez Dominguez de Cadereyta, Nuevo León, quedó asegurado por la FGR.

Las investigaciones seguirán su curso hasta resolver quién o quiénes son los responsables de realizar el robo de combustible o huachicol en el mencionado predio.

El comunicado de la FGR no incluyó detenidos y solo se mostraron imágenes de los elementos y las grandes instalaciones para huachicol.

¿Otra mini refinería? Aseguran grandes instalaciones para chicoleo en Cadereyta

¿Qué fue lo encontrado en Cadereyta? Las autoridades encontraron 671 mil litros de posible hidrocarburo, 400 mil litros de liquido color negro y amarillo.

Además:

Tractocamiones

Frac tank

Autotanques

Dollys

Alrededor de 409 cubitanques

Silos de almacenamiento vertical

Un remolque de plataforma

Motobombas

Montacargas

Plantas de luz con remolque

Entre otro objetos

De acuerdo con las imágenes mostradas, las instalaciones no eran discretas ya que los silos verticales por su forma y tamaño lograban verse desde distintivos puntos del terreno y había grandes pipas estacionadas.

No se mencionaron las dimensiones del predio pero por las imágenes se logró ver que era grande que permitió poner instalaciones para las distintas actividades de manejo de combustibles.

También había una especie de casa donde se hacían actividades de huachicoleo, además de lo relacionado a patios, pipas, almacenamiento en contenedores al exterior, etcétera.