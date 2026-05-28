Deadmau5, famoso DJ y productor canadiense de house, ofrecerá un concierto gratuito en la Ciudad de México (CDMX) como parte del rally internacional Gumball 3000.

De acuerdo con la información, el concierto gratuito de Deadmau5 en CDMX se realizará el próximo 10 de junio en el Monumento a la Revolución, previo al arranque del Mundial 2026 en México.

Deadmau5 llega a CDMX con concierto gratuito en Monumento a la Revolución

Deadmau5 visitará México como parte del recorrido “The Road to the World Cup” del Gumball 3000, que recorrerá distintas ciudades desde Miami hasta la CDMX, donde cerrará con un concierto gratuito.

Deadmau5 llega a CDMX con concierto gratuito en Monumento a la Revolución (Deadmau5)

El artista canadiense es reconocido mundialmente por éxitos como “Ghosts ‘n’ Stuff”, “Strobe” y “I Remember”, además de su característico casco en forma de ratón que se ha convertido en símbolo de su carrera.

Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles del concierto de Deadmau5 en CDMX, pero se espera la asistencia de miles de personas aficionadas a la música electrónica.

Los organizadores del evento recomendaron mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre el concierto de Deadmau5, ya que el rally contempla caravana de autos de lujo, celebridades y más.

Cabe mencionar que el concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución se perfila como una de las actividades más importantes previas al Mundial 2026, que inicia el 11 de junio.