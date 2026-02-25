La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su reforma electoral con un desafío a los legisladores por las listas de plurinominales.

Durante la mañanera, se presentaron los 10 puntos y 4 ejes de la reforma electoral, entre el que resalta la eliminación de las listas plurinominales para la elección de legisladores de representación proporcional.

Asimismo, los retó a obtener una curul haciendo campaña frente a la ciudadanía y les resaltó que si buscan ser diputados o senadores, deben “dar la cara con la gente”.

“Quieres ser diputado, a dar la cara con la gente, quieres ser senador, a dar la cara con la gente” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Todos a buscar el voto popular”: El desafío de Sheinbaum para los legisladores

Claudia Sheinbaum lanzó un desafío para los legisladores, así como para quienes busquen ser diputados o senadores: buscar el voto popular.

La presidenta resaltó que con la reforma electoral, nadie podrá quedarse “en su casa” esperando ser el primero de una lista plurinominal y, en cambio, “todos deben presentarse frente a la ciudadanía” para buscar los votos.

“Todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto, todos. nadie puede quedarse en su casa, tranquilo, esperando a ser el número uno en la lista pluri…todos a buscar el voto popular, los que van de manera directa y los que van por la representación que corresponde al porcentaje de su partido” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Por otra parte, resaltó que, aunque siempre ha estado en contra de las listas plurinominales, los cambios planteados en su reforma no son extremos pero sí de fondo.

Por ello, los diputados plurinominales serán electos por la ciudadanía quien podrá elegir a un hombre y una mujer para la representación proporcional.

“Número uno, se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal así como está. Eso es algo que en todas las encuestas, en todas las consultas, el pueblo dijo no..sin pasar por el voto popular” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Claudia Sheinbuam señaló que está cumpliendo con el compromiso con la gente de presentar esta reforma electoral, sin embargo, “quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas también la gente los va a señalar”.

Reforma electoral de Sheinbaum eliminará listas plurinominales

De acuerdo con la presentación de Rosa Icela Rodríguez, la reforma electoral plantea una nueva manera de integrar el Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados será electa por completo a través de votación directa.

La reforma electoral plantea que el número de diputados federales se mantenga en 500; sin embargo, su elección será de la siguiente forma:

300 electos por distrito electoral; serán los diputados de mayoría relativa

200, electos según la cantidad de votos obtenidos en las elecciones; serán los diputados de mayoría proporcional

Cabe señalar que de los 200 diputados de mayoría proporcional, es decir, los plurinominales, 97 serán candidatos no electos por distrito pero con los mejores resultados por partido.

Otros 95 serán electos por votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer

Los 8 restantes, serán electos por mexicanos que residen en el extranjero, para así tener representación de los mexicanos migrantes.

Por otra parte, la Cámara de Senadores se integrará por 96 legisladores, de los que: