El presidente Donald Trump dijo este jueves 26 de marzo que Irán “suplica” por un acuerdo de paz en Medio Oriente luego de semanas de ataques militares de Estados Unidos e Israel.

A través de su red social, Donald Trump dijo que Irán no acepta públicamente que quiere un acuerdo, pero estaría suplicando llegar a un acuerdo al verse “aniquilados militarmente” por los ataques.

Donald Trump afirma que Irán súplica por un acuerdo de paz (Captura de pantalla )

Donald Trump dice que Irán “suplica” por un acuerdo ante guerra en Medio Oriente

Donald Trump afirma que Irán está rogando por un acuerdo ya que no tiene ninguna posibilidad de recuperarse tras los ataques de la Operación Epic Fury de Estados Unidos.

En diversas ocasiones, Trump ha afirmado que Estados Unidos ha eliminado la marina y la fuerza aérea iraní durante la guerra en Medio Oriente y ha destruido gran porcentaje de sus fábricas de misiles y drones.

Pese a estas declaraciones, el gobierno de Irán niega estar negociando o buscar un acuerdo con Estados Unidos, hecho que ha molestado al presidente Donald Trump al decir que no son serios.

Trump afirma que Irán suplica por un acuerdo, pero lo niega públicamente, por lo que “más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde”, ya que “no habrá vuelta atrás”.