De acuerdo con Estados Unidos, ellos no iniciaron conflicto con Irán, pero aseguran finalizarlo.

Ante los señalamientos que hay sobre el ataque deliberado a Irán, el gobierno de Estados Unidos ha fijado su postura.

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló en redes que Estados Unidos no comenzó el conflicto en Irán y destacó la importancia de la Operación Furia Épica.

De acuerdo con el Secretario de Guerra, el régimen iraní “tuvo su oportunidad, pero no quiso llegar a un acuerdo, y ahora sufre las consecuencias”.

Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (Omar Havana / AP / AP)

Además, el funcionario expresó que Irán “ha atacado y asesinado estadounidenses, motivo por el cual Donald Trump comenzó a lidiar con el problema.

“De la noche a la mañana, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra inició la OPERACIÓN FURIA ÉPICA, la operación aérea más letal, compleja y precisa de la historia. El régimen iraní tuvo su oportunidad, pero se negó a llegar a un acuerdo, y ahora sufre las consecuencias. Durante casi cincuenta años, Irán ha atacado y asesinado a estadounidenses, buscando siempre las armas más poderosas del mundo para impulsar su causa radical. Anoche, a diferencia de cualquier presidente anterior, el presidente Trump comenzó a lidiar con este cáncer.” Pete Hegseth, Secretario de Guerra

Pete Hegseth aseveró que no tolerará que se lancen misiles contra el pueblo estadounidense y que la armada iraní será destruida.

Además, expresó que aunque Estados Unidos no inició el conflicto, sí lo terminarán.

Incluso el Secretario de Guerra exaltó las cualidades de los soldados estadounidenses, asegurando que “están plenamente entregados” a sus objetivos.

“No toleraremos misiles potentes dirigidos contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La armada iraní será destruida. Y, como el presidente Trump ha dicho toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear. Estados Unidos no inició este conflicto, pero lo terminaremos. Si matan o amenazan a estadounidenses en cualquier parte del mundo, como lo ha hecho Irán, los perseguiremos y los mataremos. Nuestros guerreros son los mejores del mundo y están plenamente entregados a nuestros objetivos. Que la providencia de Dios los proteja en esta misión vital.” Pete Hegseth, Secretario de Guerra

Irán responde a Estados Unidos y dice que “responderá con puño firme”

Tras los ataques de este 28 de febrero 2026, Irán también dio su postura contra Estados Unidos.

En redes sociales, una publicación en la cuenta del Ali Khamenei, señaló que la nación iraní “responderá con puño firme” a los ataques.

Además de que se enfatizó que Irán no había comenzado la guerra.

“No somos nosotros quienes iniciamos la guerra. Pero en cuanto a aquel que tenga codicia, pretenda agredirnos y hostigarnos, la nación iraní responderá con un puño firme.” Ali Khamenei

Con ello, la tensión entre Irán y Estados Unidos sigue aumentando tras los recientes ataques en Medio Oriente.