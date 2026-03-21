El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso detener las operaciones en Medio Oriente tras concretar sus objetivos militares contra el “régimen terrorista de Irán”.

“Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos mientras consideramos reducir nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio respecto al régimen terrorista de Irán” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A través de su perfil de Truth Social, el mandatario enumeró cinco metas estratégicas que -según Donald Trump- están próximas a cumplirse y con ello se disminuirá su presencia en Medio Oriente.

Trump propone detener operaciones en Medio Oriente por objetivos contra Irán (Captura de pantalla)

Los 5 objetivos de Donald Trump en Irán

Donald Trump aseguró que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar una serie de objetivos militares planteados contra el régimen iraní, entre los que se incluyen:

Degradar completamente la capacidad de misiles iraníes, los lanzadores y demás artillería Destruir la base industrial de defensa de Irán Eliminar la Marina y Fuerza Aérea, incluyendo armamento antiaéreo iraní No permitir que Irán tenga capacidad nuclear. “Y estar siempre en una posición en la que Estados Unidos pueda reaccionar rápida y con fuerza ante tal situación, si ocurriera Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio, incluidos Israel, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y otros

Sobre el estrecho de Ormuz, Donald Trump dijo que la zona tendrá que ser custodiada y vigilada por las naciones que hagan uso de este importante paso comercial.

Aunque señaló que Estados Unidos prescinde del estrecho de Ormuz, dijo que está dispuesto a ayudar si algún país necesita apoyo para eliminar el bloqueo iraní; “pero no debería ser necesario una vez que se elimine la amenaza de Irán”, agregó.