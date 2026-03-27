¿Habrá un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán el 31 de marzo? Así lo dejan ver nuevos perfiles de apostadores en Polymarket.

Aunque los porcentajes son bajos, de acuerdo con The Guardian, varias cuentas creadas recientemente han apostado alrededor de 70 mil dólares a que la guerra terminara antes del 31 de marzo.

¿Alguien tiene información privilegiada sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?

Hay una polémica respecto a la posibilidad de uso de información privilegiada pues otras cuentas ya han levantado sospechas anteriormente respecto a la guerra Estados Unidos-Irán.

The Guardian entrevistó a Ben Yorke, exinvestigador y desarrollador de plataformas de inversiones con Inteligencia Artificial, quien dijo que los nuevos perfiles se dan en un contexto enrarecido.

“Parece propio de alguien con algún grado de información interna” Ben Yotke. Experto

¿Polymarket está vinculada a Donald Trump? Critican apuestas sobre la tragedia

Polymarket ha sido polémica por generar apuestas y hacer ganar dinero con base en el conflicto que afecta a las poblaciones de varios países.

También registra otra polémica respecto a que cuenta entre sus inversionistas a una empresa de capital de riesgo vinculada a Donald Trump.

Las críticas a este uso de apuestas sobre las tragedias señalan que hay una insensibilización, sobre todo en Estados Unidos, por parte de quienes participan en estas plataformas.

Hanna Horvath dijo a Huffigton Post que “si uno percibe el mundo como un lugar cada vez más transaccional… conduce a una comportamiento pico empatizo o comunitario”.

¿Qué dicen las apuestas de Polymarket?

Algunas de las apuestas vigente son si ¿Donald Trump anuncia el fin de las operaciones militares contra Irán? El 77 por ciento apuesta a que el fin de las operaciones será el 30 de junio, no obstante, solo 4 por ciento indica que será el 31 de marzo.

Otra de las apuestas es si el ¿Alto al fuego entre Estados Unidos Irán será por? Y el 76 por ciento indica que será el 31 de diciembre, solo 4 por ciento indica que será el 31 de marzo.

Una apuesta que coincide con este tema es el de ¿Cuándo terminará el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos? En la que 82 por ciento señala que será el 31 de diciembre y solo 3 por ciento dice que será el 31 de marzo.

Otra más indica que el Alto al fuego entre Israel y Hezbolá será por el 31 de marzo y por ello apuestas el 2 por ciento.