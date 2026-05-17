Usuarios de AT&T México reportan mensajes automáticos en donde avisan que sus líneas telefónicas han sido registradas con éxito, generando dudas sobre el consentimiento en el nuevo padrón de líneas móviles de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Y es que ya son varios usuarios en redes sociales quienes cuestionan que AT&T México vinculara su línea sin autorización expresa, percibiéndolo como un registro unilateral.

Usuarios aseguran que AT&T registra sus líneas sin autorización

Desde el pasado 9 de enero de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y el IFT volvieron obligatoria la vinculación de todas las líneas móviles —tanto de prepago como de pospago— a una identidad mediante CURP o RFC.

El objetivo de registrar la línea telefónica es eliminar el anonimato que facilita extorsiones, fraudes y clonación de chips.

Usuarios de AT&T México denuncian registro líneas telefónicas sin autorización (Especial )

Usuarios de AT&T México denuncian registro líneas telefónicas sin autorización (Especial )

Para clientes de planes de renta, es decir el pospago, el proceso de registro de línea suele ser automático porque la operadora ya cuenta con los datos del contrato. En el caso de prepago, se requiere validación adicional vía app, SMS o centros de atención.

Por lo que los usuarios han señalado que llegan estos SMS por parte de AT&T México, en donde la operadora les confirma que su línea telefónica ha sido registrada con éxito.

Usuarios de AT&T México denuncian registro líneas telefónicas sin autorización (Especial )

La medida aplica a Telcel, AT&T, Movistar y demás operadores, y el plazo para completar la vinculación vence el 30 de junio de 2026; después, las líneas sin registrar podrían quedar suspendidas.

Aunque expertos y autoridades defienden la regulación como un avance en seguridad pública, aunque usuarios expresan preocupación por posibles usurpaciones de identidad y el manejo de datos personales.