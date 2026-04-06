Abbas Araghchi, es el actual ministro de Asuntos Exteriores de Irán, por lo que te dejamos detalles de quién es como:

¿Quién es Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

¿Qué edad tiene Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

¿Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irántiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

¿Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán tiene hijos? ¿Qué estudió Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

¿En qué trabajó Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

¿Quién es Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

Abbas Araghchi -también escrito como Araqchi- es un veterano diplomático y político iraní que asumió el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores el 21 de agosto de 2024, bajo la presidencia de Masoud Pezeshkian.

Es ampliamente reconocido en la esfera internacional por haber sido uno de los negociadores jefe en el histórico acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA, siglas en inglés).

Se le considera un diplomático pragmático pero profundamente leal a los principios de la República Islámica, capaz de dialogar con Occidente sin perder de vista los intereses estratégicos de su país.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos clave como embajador en Finlandia y Japón, portavoz del Ministerio de Exteriores y negociador nuclear en conversaciones internacionales.

Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán (IRAN'S FOREIGN MINISTRY / AFP)

¿Qué edad tiene Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

Nació el 5 de diciembre de 1962, por lo que en este 2026, Abbas Araghchi tiene 63 años de edad.

¿Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán tiene esposa?

Sí. Estuvo casado con Bahareh Abdollahi y posteriormente volvió a casarse.

Aunque mantiene un perfil bajo respecto a su vida privada, se sabe que proviene de una familia con valores tradicionales.

El propio Araghchi creció en una familia de comerciantes de alfombras persas.

Abbas Araghchi, Ministro de Asuntos Exteriores de Irán (Fatemeh Bahrami / ANADOLU / Anadolu via AFP)

¿Qué signo zodiacal es Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

Al haber nacido el 5 de diciembre, su signo zodiacal es Sagitario, quienes son personas aventureras, entusiastas y optimistas, caracterizadas por su amor a la libertad.

También se caracterizan por su búsqueda constante de conocimiento; se sabe que los Sagitario como Abbas Araghchi, están regidos por el elemento fuego, es decir que son:

Apasionados

Sinceros

Directos

¿Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán tiene hijos?

Sí, Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán tiene tres hijos: dos hijos varones y una hija.

Aunque al igual que con su matrimonio, los detalles específicos sobre sus identidades y actividades profesionales se mantienen fuera del ojo público por razones de seguridad y privacidad.

Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán (CYRIL ZINGARO / POOL / AFP)

¿Qué estudió Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

La formación académica de Abbas Araghchi está centrada en la política internacional:

Licenciatura: Relaciones Internacionales por la Escuela de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

Maestría: Ciencias Políticas por la Universidad Islámica Azad (Teherán).

Doctorado (Ph.D.): Pensamiento Político por la Universidad de Kent, en el Reino Unido. Su tesis doctoral se centró en la evolución de la participación política en el pensamiento islámico del siglo XX.

¿En qué trabajó Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán?

La trayectoria profesional de Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, se ha desarrollado principalmente en la diplomacia iraní:

Ingresó al Ministerio de Exteriores en 1989

Embajador en Finlandia (1999-2003) y Japón (2008-2011).

Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores

Viceministro de Asuntos Políticos y Viceministro de Asuntos Legales e Internacionales en varias áreas: política, legal e internacional.

Negociador principal en el acuerdo nuclear con potencias internacionales, siendo una figura clave y portavoz del equipo negociador de Irán en las conversaciones con el grupo P5+1 que llevaron al acuerdo.

Desde 2024, ministro de Asuntos Exteriores de Irán

Ha sido profesor y decano en la Escuela de Relaciones Internacionales y secretario del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán antes de ser nombrado ministro.