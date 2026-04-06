Irán y Estados Unidos estarían por pactar un alto al fuego, tras recibir el plan denominado Acuerdo en Islamabad, para poner fin a las hostilidades que podrían entrar en vigor este 6 de abril y reabrir el estrecho de Ormuz.

El acuerdo en Islamabad que Pakistán elaboró para poner fin a las hostilidades entre Irán y Estados Unidos incluiría dos fases con un alto el fuego inmediato, seguido de un acuerdo global.

Irán y Estados Unidos pactarían alto al fuego con Acuerdo en Islamabad

Fuentes han asegurado que Irán y Estados Unidos pactarían un alto al fuego con Acuerdo en Islamabad, mismo que entraría en vigor este mismo lunes.

“Todos los elementos deben acordarse hoy”, ​dijo la fuente, así como el Acuerdo en Islamabad quedaría formalizado en un memorando de entendimiento cerrado por vía electrónica a través de Pakistán, único contacto entre Irán y Estados Unidos.

El Acuerdo en Islamabad propone un posible alto el fuego de 45 días como parte de un acuerdo en dos fases que podría conducir a un fin permanente de la guerra.

Así como, el Acuerdo en Islamabad reabrirá el estrecho de Ormuz, en un plazo de 15 a 20 días; además de que se incluiría un marco regional para el estrecho y conversaciones finales presenciales en Islamabad.

Para el Acuerdo en Islamabad las conversaciones se llevaron a cabo a través del jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien habría mantenido contactos durante la noche con el vicepresidente de Estados Unidos., J.D. Vance, y el enviado especial presidencial Steve Witkoff y con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Donald Trump (Evan Vucci/AP Photo)

Acuerdo en Islamabad sería la primera fase para el fin de la guerra de Irán y Estados Unidos

Para terminar con la guerra de Irán y Estados Unidos el Acuerdo en Islamabad sería tan solo la primera fase de dos con el objetivo de poner alto al fuego en Medio Oriente.

Ya que tras poner en marcha las primeras propuestas de alto al fuego y la apertura de Ormuz, el Acuerdo en Islamabad tendría que evolucionar a un acuerdo global de manera integral.

Pese a las posibilidades de que sea real el Acuerdo en Islamabad, hasta ahora ni Irán, ni Estados Unidos han confirmado la propuesta, mientras que Pakistán, el intermediario se negó a hacer comentarios al respecto.