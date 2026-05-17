La cocina más famosa está lista para reinventarse con MasterChef México 2026 24/7, la nueva apuesta de TV Azteca que promete mantener a la audiencia conectada todos los días de la semana.

MasterChef México 2026 se estrenará un formato continuo con transmisiones casi en tiempo real, nuevos participantes, nuevos jueces y dinámicas semanales que cambiarán por completo la competencia.

Nuevos jueces y retos diarios en MasterChef México 2026 24/7

Una nueva edición de MasterChef México llegará a la televisión: se trata de MasterChef 24/7. Tal y como su nombre lo indica, el reality se renueva en un formato de transmisiones continuas.

Entre las principales novedades destaca la llegada del influencer Julio Vázquez, elegido luego de participar en emisiones especiales de creadores de contenido.

Por otro lado, Claudia Lizaldi volverá como conductora de la edición 2026 de MasterChef México, mientras que el panel de jueces estará integrado nuevamente por:

Además, el programa sumará a los llamados “Maestros del fuego”, chefs invitados que ofrecerán mentorías y retos especiales durante la temporada:

Édgar Núñez

Isabel Carvajal

Diego Niño

Lili Cuéllar

El nuevo formato de MasterChef México 2026 24/7 también apostará por desafíos distintos cada día, quedando así el calendario del reality show:

Lunes: la clásica caja misteriosa con ventajas especiales

Martes: habrá beneficios y castigos

Miércoles: serán las batallas por equipos

Jueves: tocarán los delantales negros

Viernes: habrá pruebas de salvación

Domingos: se definirá la eliminación semanal

MasterChef México 2026 (Especial)

La competencia de MasterChef México 2026 24/7 arrancará el domingo 17 de mayo y se espera que se extienda por alrededor de cuatro meses, terminando transmisiones en el mes de agosto.