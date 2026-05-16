Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam del año arranca en su fase previa el lunes 18 de mayo, y se extenderá hasta el 7 de junio. Transmisiones desde las 3 horas en México por ESPN y Disney+.
En Ronald Garros 2025, Carlos Alcaraz se encumbró sobre Jannik Sinner en la rama varonil; mientras que la estadounidense Coco Gauff se coronó campeona sobre Aryna Sabalenka.
- Evento: Roland Garros 2026
- Fechas: 18 de mayo a 7 de junio
- Horarios: A partir de las 3 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Roland Garros 2026: Fechas para ver el segundo Grand Slam de tenis
Después de las rondas clasificatorias que inician el 18 de mayo, el cuadro principal de Roland Garros 2026 arranca el domingo 24 de mayo y concluirá el domingo 7 de junio, dos semanas del mejor tenis en la capital de Francia.
Rondas clasificatorias
- Lunes 18 de mayo a sábado 23 de mayo
Primera ronda
- Domingo 24 de mayo - Martes 26 de mayo
Segunda ronda
- Miércoles 27 de mayo y Jueves 28 de mayo
Tercera ronda
- Viernes 29 de mayo y Sábado 30 de mayo
Octavos de final
- Domingo 31 de mayo y lunes 1 de junio
Cuartos de final
- Martes 2 de junio y miércoles 3 de junio
Semifinal femenina
- Jueves 4 de junio
Semifinal masculina
- Viernes 5 de junio
Final femenina
- Sábado 6 de junio
Final masculina
- Domingo 7 de junio
Roland Garros 2026: Horarios para ver el segundo Grand Slam de tenis
En México, las actividades del torneo Roland Garros 2026, se podrán ver a partir de las 3 de la mañana, tiempo del centro de México en las primeras rondas; mientras que semifinales y finales se jugarán desde las 8 de la mañana.
Roland Garros 2026: ¿Dónde ver el segundo Grand Slam de tenis?
La plataforma Dinsey+ y ESPN transmitirán el torneo Roland Garros 2026, segundo Grand Slam de tenis.
- Evento: Roland Garros 2026
- Fechas: 18 de mayo a 7 de junio
- Horarios: A partir de las 3 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+