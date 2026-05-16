Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam del año arranca en su fase previa el lunes 18 de mayo, y se extenderá hasta el 7 de junio. Transmisiones desde las 3 horas en México por ESPN y Disney+.

En Ronald Garros 2025, Carlos Alcaraz se encumbró sobre Jannik Sinner en la rama varonil; mientras que la estadounidense Coco Gauff se coronó campeona sobre Aryna Sabalenka.

Evento: Roland Garros 2026

Fechas: 18 de mayo a 7 de junio

Horarios: A partir de las 3 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Roland Garros, el segundo Grand Slam del año (Thibault Camus / AP)

Roland Garros 2026: Fechas para ver el segundo Grand Slam de tenis

Después de las rondas clasificatorias que inician el 18 de mayo, el cuadro principal de Roland Garros 2026 arranca el domingo 24 de mayo y concluirá el domingo 7 de junio, dos semanas del mejor tenis en la capital de Francia.

Rondas clasificatorias

Lunes 18 de mayo a sábado 23 de mayo

Primera ronda

Domingo 24 de mayo - Martes 26 de mayo

Segunda ronda

Miércoles 27 de mayo y Jueves 28 de mayo

Tercera ronda

Viernes 29 de mayo y Sábado 30 de mayo

Octavos de final

Domingo 31 de mayo y lunes 1 de junio

Cuartos de final

Martes 2 de junio y miércoles 3 de junio

Semifinal femenina

Jueves 4 de junio

Semifinal masculina

Viernes 5 de junio

Final femenina

Sábado 6 de junio

Final masculina

Domingo 7 de junio

Carlos Alcaraz será el gran ausente en Roland Garros 2026 (@carlitosalcarazz/Instagram )

Roland Garros 2026: Horarios para ver el segundo Grand Slam de tenis

En México, las actividades del torneo Roland Garros 2026, se podrán ver a partir de las 3 de la mañana, tiempo del centro de México en las primeras rondas; mientras que semifinales y finales se jugarán desde las 8 de la mañana.

Roland Garros 2026: ¿Dónde ver el segundo Grand Slam de tenis?

La plataforma Dinsey+ y ESPN transmitirán el torneo Roland Garros 2026, segundo Grand Slam de tenis.