Este viernes desde la Casa Blanca el presidente Donald Trump descartó cualquier probabilidad de un alto al fuego en la guerra contra Irán:

“No quiero un alto al fuego. No acuerdas un alto al fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”. Donald Trump

De acuerdo con el mandatario republicano, tanto Estados Unidos como Israel llevan una sólida ventaja en territorio iraní.

A esto agregó que la fuerza de ataque en Irán se ha visto reducida en muchos ámbitos declarando “los estamos golpeando terriblemente fuerte”.

Tras pocas horas de sus declaraciones ante la prensa, el presidente Trump hizo un nuevo anuncio por medio de su cuenta de Truth Social.

En su escrito dijo estar contemplando “reducir gradualmente” las operqaciones militares en Medio Oriente. Sin embargo reiteró que el estrecho de Ormuz seguirá vigilado y controlado.

El estrecho es punto estratégico donde transita el 20% del petroleó mundial diariamente.

Tesoro de Estados Unidos asegura que Irán tiene excedentes de petróleo

Saman Ghodousi, portavoz del Ministro de Petróleo iraní, denunció las declaraciones del secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, donde aseguran Irán tiene un excedente de petróleo.

De acuerdo con Ghodousi, estas afirmaciones responden a un intento de “controlar la psicología del mercado” y difundor una falsa esperanza entre los compradores.

Petróleo (Pixabay)

Saman Ghodousi dejó en claro que no cuenta con tal excedente de crudo para el abastecimiento de mercados internacionales.

Por su parte, el secretario de Tesoro aseguró que el gobierno de Estados Unidos está contemplando medidas de urgencia ante el escenario de una alza de precio en el petróleo.