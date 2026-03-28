Pese a las versiones oficiales que difundió el gobierno de Estados Unidos,Donald Trump admitió que el “incendio” en el portaaviones USS Gerald R. Ford, fue causado por un ataque iraní.

“Supimos que había un problema cuando, a la una de la madrugada, cada treinta y dos segundos, otro avión, un avión rapidísimo, despegaba de la cubierta de un portaaviones” Donald Trump

Fue durante su participación en un foro empresarial celebrado el 27 de marzo en Miami, cuando el presidente reveló que el “incendio” en realidad se trató de un ataque iraní.

Incluso, al admitir que la acción militar de Irán dejó consecuencias considerables en el portaaviones, Donald Trump dijo que los tripulantes tuvieron que “correr por sus vidas” ante el ataque.

Trump revela que el USS Gerald R. Ford sufrió un duro ataque iraní

El 12 de marzo de 2026, aviones militares de Irán ejecutaron un ataque aéreo en contra del segundo portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford de Estados Unidos.

Sin embargo, la Casa Blanca reportó que la embarcación sufrió un incendio “devastador” en la zona de la lavandería principal que supuestamente se propagó por el sistema de ventilación.

Semanas después, el propio presidente Donald Trump reveló la verdad del incidente, pues declaró que en realidad el USS Gerald R. Ford fue objeto de un ataque iraní del que no pudieron defenderse.

“Era la una de la madrugada, así que dijimos: ”Vale, creo que estamos en problemas”" Donald Trump

Al abundar en detalles de los hechos, Donald Trump indicó que el ataque aéreo se lanzó alrededor de la 1 de la madrugada y durante él, se registraron bombardeos cada 32 segundos desde al menos 17 ángulos diferentes.

Incluso, el presidente de Estados Unidos detalló que se ha podido constatar que la agresión que tomó por sorpresa a la tripulación del portaaviones, fue un ataque de un total de 101 misiles.

"Supimos que estábamos en problemas, cuando a la una de la mañana, tuvimos que evacuar todos los aviones del portaaviones más grande del mundo... los misiles de Irán venían por todas partes, nos atacaron desde 17 ángulos distintos, corrimos por nuestras vidas".



Trump reconoce… https://t.co/GODKO6v5zt pic.twitter.com/4c9Dd0K8cZ — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) March 28, 2026

Trump acepta que tripulación tuvo que correr por sus vida ante ataque iraní

Al dar a conocer que el USS Gerald R. Ford no sufrió un incendio, sino que fue objeto de un duro ataque iraní, el presidente Donald Trump admitió incluso que la tripulación del portaaviones fue tomada desprevenida.

Tras detallar parte de la ofensiva por la cual la embarcación se encuentra fuera de servicio y encallada en Grecia para ser reparada, el presidente declaró que los tripulantes tuvieron que correr por su vida.

“Estábamos preparados, y entonces nos atacaron. Venían de 17 ángulos diferentes. Estaban aquí, estaban allá (...) Corrimos por nuestras vidas. Se acabó” Donald Trump

Así lo resaltó al afirmar que los registros indican que los misiles lanzados tenían una velocidad de 2 mil 500 millas por hora, por lo que agregó, no había “mucho tiempo” para reaccionar.