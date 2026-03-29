Este domingo 29 de marzo de 2026, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con “prender fuego” a las tropas de Estados Unidos en caso de que Washington lance un ataque terrestre contra territorio iraní.

El funcionario aseguró que el ejército iraní está preparado para enfrentar a soldados estadounidenses y afirmó que sus misiles ya se encuentran desplegados.

“Sin saber que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para incendiarlos y castigar para siempre a sus socios regionales, siguen disparando. Nuestros misiles están desplegados” Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán

Ghalibaf agregó que Irán también podría castigar a los socios regionales de Estados Unidos si se concreta una ofensiva militar contra su país.

Estas declaraciones se dan en medio del aumento de las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Hasta ahora se desconoce si las amenazas están relacionadas con un reporte del diario The Washington Post, que señala la existencia de un supuesto plan militar secreto de Estados Unidos para desplegar tropas en un ataque terrestre.

Estados Unidos alerta posibles ataques de Irán contra sus ciudadanos e intereses en el mundo (Yazmín Betancourt/SDPnoticias)

Irán afirma conocer las debilidades de Estados Unidos e Israel

Durante sus declaraciones, Mohammad Bagher Ghalibaf también aseguró que Irán conoce las debilidades militares de Estados Unidos e Israel, aunque no ofreció detalles sobre esta afirmación.

“Nuestra determinación y nuestra fe han aumentado. Somos conscientes de las debilidades del enemigo y vemos claramente los efectos del miedo y el terror en su ejército” Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán

Buscan frenar la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos

En paralelo, continúan los esfuerzos diplomáticos para frenar el conflicto, que según reportes internacionales comenzó el 28 de febrero, tras una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Representantes de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunirán este domingo y lunes en Islamabad, capital de Pakistán, para mantener conversaciones sobre la crisis.

Mientras tanto, la guerra sigue impactando la economía mundial. La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó ataques realizados el sábado contra dos de las fundiciones de aluminio más importantes del mundo, ubicadas en Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

Irán amenaza con atacar universidades estadounidenses en Medio Oriente

Los Guardianes de la Revolución de Irán también amenazaron con atacar universidades estadounidenses en Medio Oriente, luego de denunciar que dos universidades iraníes fueron destruidas por bombardeos estadounidenses e israelíes.

Diversas universidades de Estados Unidos cuentan con campus en países del Golfo, entre ellas:

Texas A&M University en Catar

New York University en Emiratos Árabes Unidos

Ataque en puerto iraní deja cinco muertos

Irán continúa siendo blanco de bombardeos. De acuerdo con la agencia estatal IRNA, cinco personas murieron este domingo tras un ataque contra el puerto iraní de Bandar Jamir, ubicado cerca del estratégico estrecho de Ormuz.