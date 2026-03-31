Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, afirmó que su país tiene la voluntad de poner fin a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel, siempre y cuando se cumplan condiciones esenciales.

“Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión” Masoud Pezeshkian. Presidente de Irán

Las de Irán condiciones mencionadas por Masoud Pezeshkian para el alto al fuego son:

Pago de compensaciones financieras

Definición de las responsabilidades

Cese de las hostilidades en todos los frentes

Irán conversa con Consejo Europeo por el fin de la guerra

Las declaraciones de Masoud Pezeshkian se dieron mediante una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El Consejo Europeo envió un comunicado en el que reiteró la exigencias de Teherán para el fin de la guerra pero también las peticiones que le hizo para garantiza la paz.

Irán criticó a los países de Medio Oriente que tienen bases militares estadounidenses señalando su pasividad ante el uso de dichas instalaciones para atacar a su país.

Piden a Irán frenar ataques a vecinos y liberar estrecho de Ormuz

António Costa publicó que la situación actual de Medio Oriente es extremadamente peligrosa por lo que también llamó a Irán a detener los ataques a otros países de la región y liberar el estrecho de Ormuz.

En X escribió “Insté a Irán a que detuviera los inaceptables ataques contra países de la región y a que participaran de forma constructiva en la vía diplomática, en particular con la ONU para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

Irán ha recordado que las acciones son crímenes sin precedentes y violaciones al derecho internacional dado a que previo al inicio de ataques que estaba participando en negociaciones diplomáticas.