El Primer ministro de Pakistán pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ampliar el plazo de su ultimátum y a Irán, solicitó abrir el estrecho de Ormuz.

“Le pido a Trump que prorrogue el plazo para Irán dos semanas, y les pido a nuestros hermanos iraníes que abran el estrecho de Ormuz durante dos semanas como gesto de buena voluntad”. Shehbaz Sharif, Primer ministro de Pakistán

Shehbaz Sharif también pidió a todos los implicados en la guerra que se respete su alto al fuego en caso de que Donald Trump e Irán acepte su propuesta, que dudaría dos semanas.

Pakistán ha actuado como mediador entre Estados Unidos e Irán, en especial tras la frase de Donald Trump que despertó al mundo este martes 7 de abril y que fue tomada como amenaza.

Pakistán negocia ampliación de ultimátum con Trump y apertura del estrecho de Ormuz

Mediante su cuenta de X, el Primer Ministro de Pakistán hizo una petición a Donald Trump y llama a ampliar el plazo del ultimátum dos semanas, para que “la diplomacia siga su curso”.

Pakistán busca acuerdo con Trump e Irán sobre estrecho de Ormuz (Captura de pantalla)

Shehbaz Sharif agregó otra petición de Pakistán hecha con sinceridad a sus hermanos de Irán, que como gesto de buena voluntad abra el estrecho de Ormuz durante esas mismas dos semanas.

Esto en pro de los esfuerzos diplomáticos para la solución pacífica del conflicto que se vive en Medio Oriente, que según palabras del propio ministro, avanzan de manera constante y decidida.

Por lo mismo, durante esas dos semanas, de aceptar su propuesta, Pakistán también solicita que se haga un alto al fuego, para permitir que sea la diplomacia la que solucione el conflicto definitivamente.

De momento, ni Donald Trump o alguno de los funcionarios de Estados Unidos etiquetados, así como tampoco Irán, se han pronunciado sobre la negociación de Irán.

Pakistán desconoce situación con acuerdo de Islamabad entre Irán y Estados Unidos

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán fue cuestionado sobre el acuerdo de Islamabad sobre un alto al fuego de 45 días y que Irán y Estados Unidos podrían aceptar.

Hasta el momento el portavoz del ministerio de Pakistán, Tahir Andrabi, aseguró que los acuerdos de paz siguen en marcha, por lo que no comentaría el presunto acuerdo.

Sin embargo, tampoco mencionó la propuesta directa del Primer Ministro, que al igual que Islamabad mantendría canales de contacto con los países implicados.

El plazo del ultimátum dado por Donald Trump concluye a las 20:00 horas de este martes 7 de abril, después de que el presidente de Estados Unidos agregara 20 horas de los 10 días originales.