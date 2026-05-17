El Mundial de 2026 promete ser una edición histórica no solo por celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, sino también por la posibilidad de romper múltiples récords dentro y fuera de la cancha.

El Mundial 2026 marcará una nueva era para el futbol internacional gracias al formato ampliado de 48 selecciones, algo que abrirá la puerta a cifras inéditas en la historia del torneo.

Habría un nuevo máximo goleador de los Mundiales

Uno de los principales récords que podrían caer en el Mundial 2026 es el de mayor cantidad de goles anotados en una sola Copa Mundial de la FIFA.

Con más equipos y más partidos programados, el campeonato tendrá un incremento significativo en el número total de encuentros, aumentando las probabilidades de superar las marcas ofensivas registradas en ediciones anteriores.

Estos son los récords que podrían caer en el Mundial 2026. (Richard Callis / Richard Callis)

Mayor asistencia en la historia de los Mundiales

También se perfila como el Mundial con mayor asistencia acumulada de aficionados. Los estadios de Norteamérica, especialmente en Estados Unidos y México, cuentan con capacidades enormes y una infraestructura preparada para recibir a millones de personas.

La expectativa comercial y turística alrededor del torneo apunta a cifras históricas tanto en boletaje como en audiencia televisiva global.

México también podría entrar nuevamente en los libros de historia. El Estadio Banorte se convertirá en el primer recinto en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas distintas, reafirmando su estatus como uno de los templos más importantes del futbol internacional.

Estos son los récords que podrían caer en el Mundial 2026 (Brandon / MEXSPORT)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Ochoa tendrán 6 mundiales

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Ochoa siguen siendo nombres ligados a posibles marcas en el Mundial 2026.

Todos ellos tendrán un total de 6 participaciones en Copas Mundiales de la FIFA al participar en el Mundial 2026, rompiendo récord en el futbol internacional.