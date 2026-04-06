El 12 de noviembre de 2024, Steve Witkoff fue nombrado por Donald Trump, Enviado especial de los Estados Unidos para Medio Oriente.

No obstante, Steve Witkoff, amigo cercano y socio de golf del presidente de Estados Unidos, asumió el cargo el 3 de julio de 2025.

En palabras de Trump, de 79 años de edad, su misión es liderar los esfuerzos diplomáticos en la región de Oriente Medio, pero sobre todo “ser una voz incansable en favor de la paz”.

Por lo que tiene como función, representar a Washington en los principales conflictos en la región, desde las tensiones con Irán, hasta las negociaciones con Gaza e Ucrania, pero ¿quién es él?

¿Quién es Steve Witkoff?

Steve Charles Witkoff es abogado y experto en el sector inmobiliario. En 1997 fundó su propia firma, The Witkoff Group.

La compañía, especializada en proyectos residenciales y hoteleros en ciudades como Nueva York, Miami y Las Vegas, le ayudó a amasar una considerable fortuna.

Conoció a Donald Trump, en la década de 1980, cuando trabajaba en una firma legal que gestionó una operación inmobiliaria para el entonces empresario.

Su amistad comenzó a construirse en 1986, año en que ambos en que coincidieron en una tienda donde Steve Witkoff pagó un sandwich para Trump, quien olvidó su cartera.

Al darse cuenta de que compartían intereses empresariales y su gusto por el golf, más que amigos, se convirtieron en socios.

Incluso, el abogado fue un aliado activo en la campaña de Trump en 2024; participó en la Convención Nacional Republicana y fue parte del comité inaugural tras la reelección del presidente.

Steve Witkoff (@americabusiness / Instagram)

¿Qué edad tiene Steve Witkoff?

Steve Witkoff nació en Nueva York, el 15 de marzo de 1957 por lo que actualmente tiene 69 años de edad.

¿Quién es la esposa de Steve Witkoff?

Steve Witkoff está casado con Lauren Rappoport, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Steve Witkoff?

A Steve Witkoff lo rige el signo zodiacal de piscis.

¿Cuántos hijos tiene Steve Witkoff?

Steve Witkoff y Lauren Rappoport tuvieron tres hijos; sin embargo, uno de ellos murió en 2011, a los 22 años de edad, a causa de una sobredosis de opioides mientras se encontraba en un centro de rehabilitación.

Al matrimonio le sobreviven dos hijos: Zach y Alex.

¿Qué estudió Steve Witkoff?

Steve Witkoff se licenció en Ciencias Políticas y tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Hofstra.

Steve Witkoff (@americabusiness / Instagram)

¿En qué ha trabajado Steve Witkoff?

Steve Witkoff se inició en el mundo laboral como abogado; trabajó en el bufete Dreyer & Traub, especializado en derecho inmobiliario.

Se asoció con un amigo de Dreyer & Traub para comprar edificios baratos en Washington Heights, Manhattan, que posteriormente rentó y vendió.

Se relacionó con Credit Suisse First Boston y Witkoff para continuar comprando edificios a bajo precio y aumentar su catálogo.

Fundó Witkoff Witkoff expandiéndose en construcción y rehabilitación residencial.

Fundó la firma inmobiliaria Affinity Partners.

En noviembre de 2024 fue nombrado Enviado especial de los Estados Unidos para Medio Oriente.