El presidente Donald Trump informó el jueves 26 de marzo de 2026 que Estados Unidos ampliará el plazo para que Irán llegue a un acuerdo, por lo que detendrá el ataque a las plantas energéticas.

De acuerdo con la información, el plazo de Donald Trump se vencía este domingo, pero, “a petición de Irán”, se ha dado 10 días más, siendo el límite el próximo lunes 6 de abril a las 8:00 pm.

Estados Unidos anuncia nuevo plazo a Irán para alcanzar un acuerdo

Donald Trump dijo en su red social que el gobierno de Irán solicitó ampliar el plazo para analizar un posible acuerdo de negociación, a lo que Estados Unidos accedió y dio 10 días más.

Estados Unidos fija nuevo plazo a Irán para llegar a acuerdo (Captura de pantalla )

Ante esta prerrogativa y en espera de que Irán reabra el estrecho de Ormuz, Estados Unidos suspenderá los ataques a su planta de energía y Trump afirmó que las conversaciones continúan.

En otra publicación, el presidente Donald Trump afirmó que Irán está “suplicando” por llegar a un acuerdo, aunque no lo quiere aceptar públicamente, por lo que los exhorta a ponerse “serios”.

Cabe mencionar que en reiteradas ocasiones, Irán ha desmentido estar interesado en negociar con Estados Unidos y afirma que tiene la capacidad para replegar sus tropas militares.