Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que las acciones militares en Irán terminaron en cuestión de semanas, de hecho apuntó que el tiempo especifico serían dos semanas.

“Estados Unidos proyecta finalizar las operaciones en Irán en dos semanas… cuando acabemos con ellos, en las próximas dos semanas, serán más débiles que en cualquier otro momento de la historia reciente” Marco Rubio. Secretario de Estados de Estados Unidos

Así lo afirmó desde Paris donde acudió a una reunión con los cancilleres de países del G7 al asegurar que Estados Unidos.

Marco Rubio asegura que Estados Unidos mantienen capacidad de atáquenos a Irán

En su encuentro con los representantes del G7, Marco Rubio dijo que Estados Unidos aún tiene capacidad de ataque sin acciones por tierra.

La declaración se da luego de que The Wall Street Journal reportó que Estados Unidos prepara enviar 10 mil militares más a Medio Oriente.

Marco Rubio pide apoyo al G7 para liberar el estrecho de Ormuz

En ese marco también llamó a los países del mundo a sumarse a acciones para liberación del estrecho de Ormuz controlado por Irán y causa de la subida en el precio de las gasolinas.

Sobre todo insistió en que “se impida a Irán establecer un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz”.

Marco Rubio señaló que aún no ha dado respuesta a la contestación que Irán hizo del plan estadounidense de 15 puntos como camino a un posible acuerdo entre las partes.

El G7 en su comunicado oficial exigió el cese inmediato de los taques contra población civil e infraestructura en Irán y Medio Oriente.