Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, buscará 200 mil millones de dólares para financiar la guerra en Irán.

Las palabras de Pete Hegseth causaron polémica, pues asegura que necesita esta millonaria cantidad para “matar a los malos”.

El funcionario dice que es necesario que las “municiones de Donald Trump” para la guerra contra Irán estén reabastecidas.

Pete Hegseth quiere 200 millones de dólares para financiar la guerra contra Irán

3 mil 548 millones de pesos es el equivalente a 200 millones de dólares que quiere de inversión Pete Hegseth para la guerra contra Irán.

Pete Hegseth menciona que esta millonaria inversión está destinada para reemplazar cualquier gasto de la base industrial de defensa y reconstrucción.

El secretario de guerra asegura que el país todavía vive los estragos de la gestión de Joe Biden, quien invertía en armamento enviado a Ucrania, en lugar enviarlas a su propio ejército.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. (AFP/Roberto Schmidt / Getty Images via AFP)

Pete Hegseth menciona que los 200 millones de dólares se invertirían por completo a las reservas estadounidenses.

La petición para esta inversión se hará ante el Congreso, quien debe aprobar cualquier nuevo presupuesto.

Esta cifra millonaria se suma a los fondos adicionales que el Departamento de Defensa ya recibió el año pasado gracias a la reforma fiscal de Donald Trump.

Guerra en Irán deja 3.2 millones de desplazados, según la ACNUR (Vahid Salemi / AP)

Pete Hegseth presume que Estados Unidos ha atacado a 7 mil objetivos en Irán

El jueves 19 de marzo, Pete Hegseth destacó que Estados Unidos ha atacado a 7 mil objetivos en Irán, así como su infraestructura militar.

Pete Hegseth detalló que este jueves habrá más ataques y serán más potentes.

Han pasado casi tres semanas de la Operación Furia Épica y Pete Hegseth asegura que la misión es destruir los misiles, lanzadores y la base industrial de defensa de Irán.

Por otro lado, el Congreso espera que la actual administración explique en qué gastó 150 millones de dólares que se destinaron al Pentágono a través de la ley de recortes de impuestos.