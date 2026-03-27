El presidente Donald Trump anunció este jueves 26 de marzo que detendría los ataques en Medio Oriente a petición de Irán, sin embargo, el gobierno iraní desmintió a Estados Unidos.

The Wall Street Journal reveló que Irán no solicitó pausa a los ataques ni solicitó más días para analizar el acuerdo propuesto por Estados Unidos, desmintiendo la versión que dio Donald Trump.

Irán no pidió pausa a ataques de Estados Unidos; WSJ desmiente a Donald Trump

Donald Trump informó que extendería hasta el próximo lunes 6 de abril el plazo para que Irán de una respuesta al acuerdo de Estados Unidos para terminar con la guerra en Medio Oriente.

Estados Unidos fija nuevo plazo a Irán para llegar a acuerdo (Captura de pantalla )

Asimismo, el presidente Trump dijo que, a petición de Irán, detendría los ataques a sus plantas energéticas, sin embargo, Teherán desmintió esta versión, aclarando que no hizo esa solicitud.

Mediadores en las conversaciones de paz, citadas por WSJ, aseguraron que el gobierno de Irán no pidió esa prórroga, además de que no ha dado una respuesta final al acuerdo de Estados Unidos.

El gobierno de Irán ha rechazado la negociación con Estados Unidos, aclarando que terminará la guerra hasta que se reconozcan los derechos iraníes y garantías de que no habrá nuevas agresiones.