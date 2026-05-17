El Mundial 2026 hará historia en el mundo del futbol al ser la primera edición organizada por tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y que contará con 16 estadios.

Con capacidades grandes y tecnología de alto nivel, así queda el ranking de los estadios del Mundial 2026 ordenados de mayor a menor capacidad de espectadores.

Ranking de los estadios del Mundial 2026

Estadio de Dallas (Capacidad para 94 mil espectadores)

Ubicado en Arlington, Texas, es el estadio con mayor capacidad del Mundial 2026. Casa de los Dallas Cowboys, ha albergado Super Bowls, finales universitarias y combates históricos de boxeo.

Estadio Banorte (Capacidad para 83 mil espectadores)

Albergó las finales de 1970 y 1986, donde brillaron Pelé y Maradona, y ahora hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA.

Estadio Banorte. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Estadio de Nueva York y Nueva Jersey (Capacidad para 82 mil 500 espectadores)

Ha sido escenario de la NFL y de grandes eventos internacionales, ya fue protagonista en la Copa América Centenario 2016 y el Mundial de Clubes 2025.

Estadio de Atlanta (Capacidad para 75 mil espectadores)

Será sede de partidos decisivos, incluidas semifinales, y ya demostró su capacidad organizativa en eventos de la FIFA.

¿Cuál será el estadio más grande del Mundial 2026? Así queda el ranking. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Estadio de Kansas City (Capacidad para 73 mil espectadores)

Certificado por Guinness como el estadio más ruidoso del mundo, promete ser uno de los ambientes más intensos del Mundial 2026.

¿Cuáles son los estadios más chicos del Mundial 2026?

Los estadios del Mundial 2026 que tienen menor capacidad son los siguientes: